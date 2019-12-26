İki marka 2020 model araç fiyatlarını açıkladı! İşte son fırsat
İki marka 2020 model araç fiyatlarını açıkladı! İşte son fırsat
Her yıl sonunda otomobil markalarının yaptığı kampanyalar büyük ilgi uyandırıyor. Otomobil almak isteyen vatandaşlar da bu fırsattan faydalanıp indirimleri kaçırmak istemiyor. 2020 yılına sayılı günler kala otomotiv şirketlerinden bazıları 2020 model araçların fiyatlarını açıklamaya başladı. İşte açıklanan o fiyatlar...
Giriş Tarihi: 26.12.2019
07:49
Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
07:51
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