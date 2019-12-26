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  • İki marka 2020 model araç fiyatlarını açıkladı! İşte son fırsat

İki marka 2020 model araç fiyatlarını açıkladı! İşte son fırsat

Her yıl sonunda markalarının yaptığı kampanyalar büyük ilgi uyandırıyor. Otomobil almak isteyen vatandaşlar da bu fırsattan faydalanıp indirimleri kaçırmak istemiyor. 2020 yılına sayılı günler kala otomotiv şirketlerinden bazıları 2020 model araçların fiyatlarını açıklamaya başladı. İşte açıklanan o fiyatlar...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 07:49 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 07:51
İki marka 2020 model araç fiyatlarını açıkladı! İşte son fırsat

2019 yılının bitmesine 5 gün kaldı. Otomotiv şirketleri ellerinde kalan 2019 model arabaları satmak için kampanyalar düzenliyor.

İki marka 2020 model araç fiyatlarını açıkladı! İşte son fırsat

Bazı markalar 2020 model yılı için fiyatları belirlemeye başladı. 2020 model araçlarda ortalama olarak 5-10 bin lira arasında artışının yaşanması bekleniyor.

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İki marka 2020 model araç fiyatlarını açıkladı! İşte son fırsat

İşte en ucuz arabalar...

İki marka 2020 model araç fiyatlarını açıkladı! İşte son fırsat

Citroen C-Elysee Live 98 bin 500 lira

İki marka 2020 model araç fiyatlarını açıkladı! İşte son fırsat

Volkswagen Polo 112 bin 900 lira

İki marka 2020 model araç fiyatlarını açıkladı! İşte son fırsat

Toyota Yaris 1.0 Life 100 bin 500 lira

İki marka 2020 model araç fiyatlarını açıkladı! İşte son fırsat

Fiat Panda 1.2 86 bin 900 lira

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