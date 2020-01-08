İkinci el otomobil alırken dikkat! Düzenleme geliyor

İkinci el otomobil piyasası her geçen gün büyüyor. İkinci elde sorunlar ise aynı hızla artıyor. Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satış işlemlerinde yeni bir sistemi devreye aldı. 'Güvenli Satış Sistemi' adı verilen uygulamayla, para taşıma riski, 'ödedin, ödemedin' anlaşmazlığı, dolandırıcılık ihtimalleri ortadan kalkacak. Öte yandan ikinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Eğer ikinci el otomobil almak istiyorsanız bu uyarılara dikkat etmenizde büyük fayda var. Peki bu önemli detaylar neler? Sorunun cevabı haberin ayrıntılarında!