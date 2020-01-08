İkinci el otomobil alırken dikkat! Düzenleme geliyor

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği bir protokol yaparak, ikinci el araç alım-satımında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için 'güvenli ödeme' sistemini devreye aldı. 'Güvenli Satış Sistemi' adı verilen uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bu sistem sayesinde artık vatandaşımız hem daha güvenli ve hızlı hem de daha az maliyetle işlem yapacak" dedi.