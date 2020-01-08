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otomobil alırken dikkat! Düzenleme geliyor

otomobil piyasası her geçen gün büyüyor. İkinci elde sorunlar ise aynı hızla artıyor. Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satış işlemlerinde yeni bir sistemi devreye aldı. 'Güvenli Satış Sistemi' adı verilen uygulamayla, para taşıma riski, 'ödedin, ödemedin' anlaşmazlığı, dolandırıcılık ihtimalleri ortadan kalkacak. Öte yandan ikinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Eğer ikinci el otomobil almak istiyorsanız bu uyarılara dikkat etmenizde büyük fayda var. Peki bu önemli detaylar neler? Sorunun cevabı haberin ayrıntılarında!

Giriş Tarihi: 08.01.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 09:00
İkinci el otomobil alırken dikkat! Düzenleme geliyor

Türkiye'de yıllık ortalama araç alım satımı 7-8 milyon adet. İkinci el piyasasındaki bu hareketlilik kötü niyetli kişilerin de iştahını kabartıyor.

İkinci el otomobil alırken dikkat! Düzenleme geliyor

En büyük mağduriyet de para öderken ya da alırken yaşanıyor. Üstelik bu konuda çok fazla dolandırıcılık olayı da yaşanıyor

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İkinci el otomobil alırken dikkat! Düzenleme geliyor

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği bir protokol yaparak, araç alım-satımında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için 'güvenli ödeme' sistemini devreye aldı. 'Güvenli Satış Sistemi' adı verilen uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bu sistem sayesinde artık vatandaşımız hem daha güvenli ve hızlı hem de daha az maliyetle işlem yapacak" dedi.

İkinci el otomobil alırken dikkat! Düzenleme geliyor

20 LİRALIK SEMBOLİK ÜCRET

Sistemin 1 Şubat'ta hizmete alınacağını duyuran Bakan Pekcan, " motorlu taşıt ticareti günde 30 bin, yılda 8 milyon olarak noter aracılığıyla yapılıyor. Alım satım ve devir işlemlerinde çeşitli suistimaller var. Türkiye Noterler Birliği ile yaptığımız protokol kapsamında Güvenli Satış Sistemi işletilecek. Bunun için 20 lira gibi sembolik bir para ödenecek" diye konuştu.

İkinci el otomobil alırken dikkat! Düzenleme geliyor

EFT YAPILDIĞI SÖYLENİYOR AMA

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin de şunları aktardı: "Zaman zaman tarafları mağdur eden dolandırıcılıklar yaşandığı görünüyor. Örneğin; EFT yapıldığı söyleniyor, daha sonradan bakıldığında hesapta para olmadığı görünüyor. Ayrıca nakit para taşımanın getirdiği riskleri de bu sistem ortadan kaldıracak" dedi.

İkinci el otomobil alırken dikkat! Düzenleme geliyor

BU ÖNLEMLERE DİKKAT!

✘Plakası kapalı ve piyasa değerinin altında satılan araçlara şüpheyle yaklaşın.

İkinci el otomobil alırken dikkat! Düzenleme geliyor

✘Aracı devrederken para havale ile gelecekse havalenin aracı satın alan kişinin hesabından yapıldığına özellikle dikkat edin.

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