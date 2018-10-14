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kopya otomobil geliştirdi

İranlı mühendisler, üretimden kaldırılan Lamborghini Murcielago'nun birebir aynısını yaparak, meraklıların ilgisine sundu.

Giriş Tarihi: 14.10.2018 15:41 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 15:42
İran kopya Lamborghini otomobil geliştirdi
Otomotiv sektöründe etkili olmaya çalışan , yerli araç üretiminde önemli adımlar atıyor. Daha önce Peugeot aracı kopyalayarak yaptıkları yerli arabanın ardından bu sefer de Murcielago'yu örnek aldılar.
İran kopya Lamborghini otomobil geliştirdi

BİREBİR KOPYALADILAR

lı mühendisler, Tebriz'de Murcielago SV'yi üretti. Üretim bandından kaldırılan Lamborghini Murcielago, İran tarafından üretimi sağlandı.

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İran kopya Lamborghini otomobil geliştirdi
İtalyanlardan onay alınarak yapılan çalışmada modelin birebir aynısı hayata geçirildi. Öyle ki aracın tüm parçaları, hassas mekanik ve motor aksamı Murcielago'nun orijinaline göre üretilirken, proje için büyük bir titizlikle çalışıldığı açıklandı.
İran kopya Lamborghini otomobil geliştirdi

LÜKS OTOMOBİL ARAŞTIRMASI

Otomobili yapan ekibin başındaki Masoud Moradi, aracın yapılmasındaki amacın, 'ın yerli otomobil atağında süper spor ve lüks araç da üretebilmek için deneyim kazanma olduğunu belirtti.

İran kopya Lamborghini otomobil geliştirdi

Haber7'ye göre daha önce de Cirtroen ve Peugeot'yu örnek alarak yerli otomobilini yapmıştı.

İran kopya Lamborghini otomobil geliştirdi
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İran kopya Lamborghini otomobil geliştirdi
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