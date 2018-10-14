İran kopya Lamborghini otomobil geliştirdi

İranlı mühendisler, üretimden kaldırılan Lamborghini Murcielago'nun birebir aynısını yaparak, meraklıların ilgisine sundu. Otomotiv sektöründe etkili olmaya çalışan İran, yerli araç üretiminde önemli adımlar atıyor. Daha önce Peugeot aracı kopyalayarak yaptıkları yerli arabanın ardından bu sefer de Lamborghini Murcielago'yu örnek aldılar. BİREBİR KOPYALADILAR İranlı mühendisler, Tebriz'de Lamborghini Murcielago SV'yi üretti. Üretim bandından kaldırılan Lamborghini Murcielago, İran tarafından üretimi sağlandı. İtalyanlardan onay alınarak yapılan çalışmada modelin birebir aynısı hayata geçirildi. Öyle ki aracın tüm parçaları, hassas mekanik ve motor aksamı Murcielago'nun orijinaline göre üretilirken, proje için büyük bir titizlikle çalışıldığı açıklandı. LÜKS OTOMOBİL ARAŞTIRMASI Otomobili yapan ekibin başındaki Masoud Moradi, aracın yapılmasındaki amacın, İran'ın yerli otomobil atağında süper spor ve lüks araç da üretebilmek için deneyim kazanma olduğunu belirtti. Haber7'ye göre İran daha önce de Cirtroen ve Peugeot'yu örnek alarak yerli otomobilini yapmıştı.