İşte en çok satılan otomobil modelleri! Bakın hangi modeller var...
İşte en çok satılan otomobil modelleri! Bakın hangi modeller var...
Gün geçtikçe otomobil pazarındaki rekabet artıyor. Fiyatlar, otomobillerde yer alan özellikler, kampanyalar ve daha birçok nokta otomobil satışlarını etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde JATO dünyanın en çok satan otomobil markalarını açıklamıştı. JATO şimdi yeni bir liste daha yayınladı ve dünyanın en çok satılan otomobil modellerini açıkladı. Bakın listede hangi modeller var...
Giriş Tarihi: 01.03.2019
10:32
Güncelleme Tarihi: 01.03.2019
10:48