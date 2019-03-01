Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • İşte en çok satılan otomobil modelleri! Bakın hangi modeller var...

İşte en çok satılan modelleri! hangi modeller var...

Gün geçtikçe pazarındaki rekabet artıyor. Fiyatlar, otomobillerde yer alan özellikler, kampanyalar ve daha birçok nokta otomobil satışlarını etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en çok satan otomobil markalarını açıklamıştı. JATO şimdi yeni bir liste daha yayınladı ve dünyanın en çok satılan otomobil modellerini açıkladı. listede hangi modeller var...

Giriş Tarihi: 01.03.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 10:48
İşte en çok satılan otomobil modelleri! Bakın hangi modeller var...

İşte o modeller...

İşte en çok satılan otomobil modelleri! Bakın hangi modeller var...

25- Mazda CX-5

: 456,712

(Yüzde): +13

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşte en çok satılan otomobil modelleri! Bakın hangi modeller var...

24- Mercedes-Benz C-Class

: 459,778

(Yüzde): -7

İşte en çok satılan otomobil modelleri! Bakın hangi modeller var...

23- Lavida

:468,792

(Yüzde): +3

İşte en çok satılan otomobil modelleri! Bakın hangi modeller var...

22- Bora/Volkswagen Jetta/Volkswagen Sagitar/Volkswagen Vento

: 470,309

(Yüzde): -15

İşte en çok satılan otomobil modelleri! Bakın hangi modeller var...

21- Nissan Almera -Nissan Sylphy

:496,141

(Yüzde): +18

İşte en çok satılan otomobil modelleri! Bakın hangi modeller var...

20- Honda Accord

: 499,594

(Yüzde): -1

BİZE ULAŞIN