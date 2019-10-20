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Onu görmek için sıraya giriyorlar! Karşınızda VIP

Yeşilçam efsaneleri saymak istesek aklımıza ilk gelecek filmlerden biri 'tır. Sinemamızın efsaneleri arasına giren Çiçek Abbas'ı bilmeyen yoktur. Bu ünlü Yeşilçam filminde ve başrolleri paylaşmış ve o dönem büyük yankı uyandırmıştı. Ordu'da 10 yıl önce 1975 model minibüsü satın alan Ahmet Şahin aracı güzelce modifiye etti. Şimdi herkes VIP Çiçek Abbas aracı için sıraya giriyor. Benzeri pek bulunmayan minibüsün eşine az rastlanıyor.

Giriş Tarihi: 20.10.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 10:12
Onu görmek için sıraya giriyorlar! Karşınızda VIP Çiçek Abbas

Ordu'da yıllar önce satın aldığı 1975 model minibüsü keyfince modifiye ettiren Ahmet Şahin, '' filmini adeta günümüzde yaşatıyor. Görenlerin oldukça dikkatini çeken aracı fotoğraflamak için, insanlar sıraya bile girebiliyor.

Onu görmek için sıraya greiyorlar! Karşısınızda VIP Çiçek Abbas

Onu görmek için sıraya greiyorlar! Karşısınızda VIP Çiçek Abbas

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Onu görmek için sıraya greiyorlar! Karşısınızda VIP Çiçek Abbas

Onu görmek için sıraya greiyorlar! Karşısınızda VIP Çiçek Abbas

Ordulu Ahmet Şahin, yaklaşık 10 yıl önce aldığı 1975 model Ford marka özel seri minibüsü, kendi keyfine göre restore ettirdi.

Onu görmek için sıraya greiyorlar! Karşısınızda VIP Çiçek Abbas

Onu görmek için sıraya greiyorlar! Karşısınızda VIP Çiçek Abbas

Önceden askeriyede ambulans olarak hizmet veren ve Ahmet Şahin aldıktan sonra özel bir kırmızı rengine boyanan minibüs,

Onu görmek için sıraya greiyorlar! Karşısınızda VIP Çiçek Abbas

Onu görmek için sıraya greiyorlar! Karşısınızda VIP Çiçek Abbas

İnsanların aklına, Sinan Çetin'in yönetmenliğini yaptığı, baş rollerinde , ve Pembe Mutlu'nun yer aldığı 1982 yılı yapımı Türk komedi-drama filmini getiriyor.

Onu görmek için sıraya greiyorlar! Karşısınızda VIP Çiçek Abbas

Onu görmek için sıraya greiyorlar! Karşısınızda VIP Çiçek Abbas

Evin altında yapılan garajda üzerine örtü kapatılarak muhafaza edilen minibüs,

Onu görmek için sıraya greiyorlar! Karşısınızda VIP Çiçek Abbas

Onu görmek için sıraya greiyorlar! Karşısınızda VIP Çiçek Abbas

Türkiye'de bulunan benzerleri arasında motor, şanzıman ve donanım olarak da farklı olduğundan eşine çok az rastlanıyor.

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