Onu görmek için sıraya giriyorlar! Karşınızda VIP Çiçek Abbas
Onu görmek için sıraya giriyorlar! Karşınızda VIP Çiçek Abbas
Yeşilçam efsaneleri saymak istesek aklımıza ilk gelecek filmlerden biri Çiçek Abbas'tır. Sinemamızın efsaneleri arasına giren Çiçek Abbas'ı bilmeyen yoktur. Bu ünlü Yeşilçam filminde Şener Şen ve İlyas Salman başrolleri paylaşmış ve o dönem büyük yankı uyandırmıştı. Ordu'da 10 yıl önce 1975 model minibüsü satın alan Ahmet Şahin aracı güzelce modifiye etti. Şimdi herkes VIP Çiçek Abbas aracı için sıraya giriyor. Benzeri pek bulunmayan minibüsün eşine az rastlanıyor.
Giriş Tarihi: 20.10.2019
09:57
Güncelleme Tarihi: 20.10.2019
10:12
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