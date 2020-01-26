Son dakika: Yeni Renault Clio Türkiye'de satışa çıkıyor... Fiyatı belli oldu

"YENİ CLİO İLE SEGMENT LİDERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, toplantıda yaptığı konuşmada, B segmentinin toplam pazardan aldığı yüzde 25 pay ile Türkiye'nin 2'nci büyük segmenti olduğunu, B-HB alt segmentinin ise yüzde 13,5 pay ile 3'üncü büyük alt segmenti olma özelliği taşıdığını dile getirdi.

Çağdaş, "Clio, B-HB segmentinden elde ettiği yüzde 46 pay ve en yakın rakibinden yaklaşık 4 kat fazla satış rakamı ile bu segmentin lideri konumunda yer alıyor. Türkiye'nin en çok satılan 2'nci modeli olan Clio'nun 5'inci nesli olan yeni Clio'yu müşterilerimizle buluşturuyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni Clio'nun Türkiye'de OYAK Renault Fabrikaları'nda üretilmesi ve dünyaya ülkemizden ihraç edilmesi bizim için ayrıca gurur vesilesi. Yeni Clio, yenilenen kaslı tasarımı, yüksek teknolojileri, kalitesi ve bir üst segmente ait özellikleri ile segmentinin referans modeli olmayı sürdürecektir. 'Clio'ların en iyisi' yeni Clio ile segment liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.