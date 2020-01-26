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  • Son dakika: Yeni Renault Clio Türkiye'de satışa çıkıyor... Fiyatı belli oldu

Son dakika: Yeni Türkiye'de satışa çıkıyor... Fiyatı belli oldu

Yeni tanıtıldı! Yeni Clio, Türkiye'de 111 bin TL'den başlayan fiyatlarla 12 Şubat'tan itibaren satışa sunulacak. Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: "Yeni Clio'nun Türkiye'de OYAK Renault Fabrikaları'nda üretilmesi ve dünyaya ülkemizden ihraç edilmesi bizim için ayrıca gurur vesilesi" açıklamasını yaptı. Türkiye'de satışa çıkacak olan yeni Renault Clio ile son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 26.01.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 12:05
Son dakika: Yeni Renault Clio Türkiye'de satışa çıkıyor... Fiyatı belli oldu

"Onun adı Clio" ve "Bugüne kadarki en iyi Clio" sloganlarıyla tanıtılan yeni Clio, Türkiye'de Joy, Touch ve Icon olmak üzere üç donanım seviyesi ile 111 bin TL'den başlayan fiyatlarla 12 Şubat'ta müşterilerin beğenisine sunulacak.

Son dakika: Yeni Renault Clio Türkiye'de satışa çıkıyor... Fiyatı belli oldu

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: "Yeni Clio'nun Türkiye'de OYAK Renault Fabrikaları'nda üretilmesi ve dünyaya ülkemizden ihraç edilmesi bizim için ayrıca gurur vesilesi"

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Son dakika: Yeni Renault Clio Türkiye'de satışa çıkıyor... Fiyatı belli oldu

Renault MAİS Pazarlama Direktörü Levent Timur: "Yeni Clio'nun öne çıkan özelliği, tasarımın ana hatlarını koruyarak ve şu ana kadarki en iyi Clio'yu sunuyoruz"

Renault Grubu'nun en çok satan global modeli Clio'nun yenilenen versiyonunun basın lansmanı yoğun katılımla Antakya'da gerçekleştirildi.

Son dakika: Yeni Renault Clio Türkiye'de satışa çıkıyor... Fiyatı belli oldu
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Son dakika: Yeni Renault Clio Türkiye'de satışa çıkıyor... Fiyatı belli oldu

"Onun adı Clio" ve "Bugüne kadarki en iyi Clio" sloganlarıyla tanıtılan yeni nesil Clio, Türkiye'de Joy, Touch ve Icon olmak üzere üç donanım seviyesi ile 111 bin TL ile 159 bin 400 TL arasında değişen fiyatlarla 12 Şubat'ta satışa çıkacak. Mercan Turuncu ve Demir Mavi, Yeni Clio'nun lansman renkleri arasında yer alıyor. Mercan Turuncu ve Boğaz Mavisi ilk kez yeni Clio'da kullanılan renkler olarak öne çıkıyor.

Son dakika: Yeni Renault Clio Türkiye'de satışa çıkıyor... Fiyatı belli oldu

Ayrıca online satış ile 300 müşteri, yeni Clio'yu pazara sunulmadan önce ön siparişle özel fırsatlarla satın alma ayrıcalığına sahip olurken, bu müşterilere 10 bin TL değerindeki "R.S. Line" opsiyonu da hediye edilecek.

Son dakika: Yeni Renault Clio Türkiye'de satışa çıkıyor... Fiyatı belli oldu

"YENİ CLİO İLE SEGMENT LİDERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, toplantıda yaptığı konuşmada, B segmentinin toplam pazardan aldığı yüzde 25 pay ile Türkiye'nin 2'nci büyük segmenti olduğunu, B-HB alt segmentinin ise yüzde 13,5 pay ile 3'üncü büyük alt segmenti olma özelliği taşıdığını dile getirdi.

Çağdaş, "Clio, B-HB segmentinden elde ettiği yüzde 46 pay ve en yakın rakibinden yaklaşık 4 kat fazla satış rakamı ile bu segmentin lideri konumunda yer alıyor. Türkiye'nin en çok satılan 2'nci modeli olan Clio'nun 5'inci nesli olan yeni Clio'yu müşterilerimizle buluşturuyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni Clio'nun Türkiye'de OYAK Renault Fabrikaları'nda üretilmesi ve dünyaya ülkemizden ihraç edilmesi bizim için ayrıca gurur vesilesi. Yeni Clio, yenilenen kaslı tasarımı, yüksek teknolojileri, kalitesi ve bir üst segmente ait özellikleri ile segmentinin referans modeli olmayı sürdürecektir. 'Clio'ların en iyisi' yeni Clio ile segment liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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