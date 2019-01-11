Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Türk kaporta ustası hurda kamyonu yeniledi! Kamyonun son hali şoke etti

Türk ustası kamyonu yeniledi! Kamyonun son hali şoke etti

'da, halindeki 78 model , 20 kişilik ekibin 1.5 yıllık çalışmasıyla 85 bin lira harcamayla yenilendi.

Giriş Tarihi: 11.01.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 16:28
Türk kaporta ustası hurda kamyonu yeniledi! Kamyonun son hali şoke etti

'daki bir müşteri için, uzun uğraşlar sonucu baştan aşağı yenilenen , ilk günkü haline getirildi.

Türk kaporta ustası hurda kamyonu yeniledi! Kamyonun son hali şoke etti

Kırmızı rengiyle göz kamaştıran , 85 bin lira maliyetle trafiğe çıkmaya hazır hale geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türk kaporta ustası hurda kamyonu yeniledi! Kamyonun son hali şoke etti

20 kişilik ekibiyle 1,5 yılda aşama aşama yapılan çalışmalarla son halini alan kamyonun son halini aldığını belirten Ali Ersöz şöyle konuştu:

Türk kaporta ustası hurda kamyonu yeniledi! Kamyonun son hali şoke etti

"Bu araç bize geldiğinde orijinal bir araçtı, ancak çok fazla çürüğü vardı. İlk günkü haline getirebilmek için şase ile kasa ayrıldı. Bütün kısımları tamamen yenilendi. Yenilenmesinin ardından astarlanıp kamyonun kupası üzerine oturtuldu.

Türk kaporta ustası hurda kamyonu yeniledi! Kamyonun son hali şoke etti

Ardından izolasyonunu gerçekleştirdik. Aşama aşama yaptığımız çalışmanın sonunda ise boya işlemlerimiz başladı. 1,5 senelik bir zaman diliminde bugünkü haline getirdik"

Türk kaporta ustası hurda kamyonu yeniledi! Kamyonun son hali şoke etti

Kamyonun yenilenmesinde emeği geçen boya ustası Mustafa Gölcük ise şöyle konuştu:

Türk kaporta ustası hurda kamyonu yeniledi! Kamyonun son hali şoke etti

"Boya işlemi 2 ay sürdü. 5 defa astar attık. Tamamen el emeği bu gördüğünüz . Zaman isteyen ve zevk veren bir şey bu. Uğraşırken bizler de zevk alıyoruz, son hali de hoşumuza gitti"

BİZE ULAŞIN