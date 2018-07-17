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Türk 1975 model aracı öyle bir hale getirdi ki!

Özkan Uguner, 1975 model aracının arkasına aynı aracı ortadan ikiye keserek römork yaptı. Aracı görenler gözlerine inanamadı

Giriş Tarihi: 17.07.2018 13:57 Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 14:14
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Türk 1975 model aracı öyle bir hale getirdi ki!
Türk oto tamircisi 1975 model aracı öyle bir hale getirdi ki!
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Türk 1975 model aracı öyle bir hale getirdi ki!
Türk oto tamircisi 1975 model aracı öyle bir hale getirdi ki!

Manisalı Özkan Uguner, 1975 model Murat 124 marka aracını hurda halden modifiye yaparak sıfır hale getirdi. Tam bir klasik tutkunu olan tamirci, 1975 model aracının arkasına aynı model başka bir aracı ortadan ikiye keserek römork yaptı.

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Türk 1975 model aracı öyle bir hale getirdi ki!
Türk oto tamircisi 1975 model aracı öyle bir hale getirdi ki!

İHA'nın haberine göre arkaya yaptığı römorku da modifiye eden tamirci, çocuklarını da yanına alarak Türkiye turuna çıktı. Yollarda modifiye edilmiş klasik i ve arkasında aynı model ortadan ikiye kesilmiş römorku gören vatandaşlar gözlerini bu tasarım harikası otomobilden alamıyor.

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Türk 1975 model aracı öyle bir hale getirdi ki!
Türk oto tamircisi 1975 model aracı öyle bir hale getirdi ki!

Yağmurlu havalarda aracın içinde duran aile sıcak havalarda ise römorka binerek serin bir yolculuk yapmanın keyfini çıkarıyor. Klasik iyle Bursa'ya gelen Özkan Uguner, "Ben yim, aynı zamanda klasik otomobil meraklısıyım. 1975 model hurda hâlindeki aracımı bakıma alarak sıfır durumu getirdim.

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Türk 1975 model aracı öyle bir hale getirdi ki!
Türk oto tamircisi 1975 model aracı öyle bir hale getirdi ki!

Bu araca aynı model başka bir aracı ortadan keserek römork yaptım. Bu aracı gece gündüz çalışarak 6 ayda bu hâle getirdik. 10 bin 500 lira harcadık. Bazıları 1975 model la bu kadar uğraşılır mı diye soruyor. Hobi başka bir şey. Bu araçla turlara katılıyorum, Türkiye'yi geziyorum. Bana bu araç satılık mı diye çok soran oluyor. Bu benim hobim, satmak istemiyorum" dedi.

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Türk 1975 model aracı öyle bir hale getirdi ki!
Türk oto tamircisi 1975 model aracı öyle bir hale getirdi ki!

UCUZA ALDI PAHALIYA SATTI

ABD'de yaşayan Jessie Lipskin 1966 model GMC otobüsü eve dönüştürdü.

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Türk 1975 model aracı öyle bir hale getirdi ki!
Türk oto tamircisi 1975 model aracı öyle bir hale getirdi ki!

Hayatında bir şeyler satın almaktan yorulup küçülmeye, daha mütavazı yaşamaya karar veren 30 yaşındaki kadın, internette eski bir otobüs gördü ve onu eve dönüştürmeye karar verdi.

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