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Yok böyle bir ! Yeni satın aldığı evden...

Yok böyle ! Yeni bir ev satın aldı ve bakın evden ne çıktı! Onun yerinde siz olsaydınız ve böyle büyük bir sürprizle karşılaşsaydınız ne yapardınız?Müzayede yöntemiyle aldığı evin garajından çıkanı görünce gözlerine inanamadı! Müzayede yöntemiyle aldığı evin içini hiç görmeyen genç adam satın aldığı evi görmeye gittiğinde ilk iş garajı açtı. Garajı açar açmaz gördüğü manzara ise onu sevinçten havalara uçurdu! Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran bu görüntüler çok konuşuldu! İşte kare kare o anlar!

Giriş Tarihi: 28.10.2019 07:11 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 07:22
Yok böyle bir şans! Yeni satın aldığı evden...

İşte o ilginç olay byle yaşandı!

Yok böyle bir şans! Yeni satın aldığı evden...

Genç bir adam müzayede yöntemiyle kendine bir ev satın aldı.

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Yok böyle bir şans! Yeni satın aldığı evden...

Ancak müzayede kuralı gereğince evin içini görmedi ve inceleme fırsatı olmadı.

Yok böyle bir şans! Yeni satın aldığı evden...

Bu ev de bu şekilde alınmıştı.

Yok böyle bir şans! Yeni satın aldığı evden...

Evin yeni sahibi garajında ilginç bir görüntüyle karşılaştı.

Yok böyle bir şans! Yeni satın aldığı evden...

Ne olduğunu anlamaya çalışırken aracın sıradan bir otomobil olmadığı ortaya çıktı!

Yok böyle bir şans! Yeni satın aldığı evden...

Lamborghini, garajda tozlu bir şekilde öylece duruyordu...

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