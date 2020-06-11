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Haberler Galeri 21 günde vücudu toksinlerden arındıran mucizevi soğan sarımsak kürü
Giriş Tarihi: 11.06.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 09:13

21 günde vücudu toksinlerden arındıran mucizevi soğan sarımsak kürü

Besinler vücudumuz için gerekli olan vitamin ve mineralleri sağlayarak sağlığımızı olumlu yönde etkilemektedir. Bu kür 21 günde vücudunuzu toksinlerden arındırarak hastalıklara karşı savaş açıyor. Kanser, bağışıklık sistemi hastalıkları, eklem ağrıları, diyabet... Hepsiyle savaşıyor, soğan ve sarımsağın sağlık üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor. 21 günlük kürle vücudunuzu tazelemek mümkün. Peki 21 günlük soğan sarımsak kürü nasıl hazırlanıyor? Soğan sarımsak kürü sağlığımıza ne gibi katkılarda bulunuyor. İşte Selahattin Dönmez'den 21 günlük vücudumuzu toksinlerden arındıran soğan sarımsak kürü...

21 günde vücudu toksinlerden arındıran mucizevi soğan sarımsak kürü

Besinler vücudumuz için gerekli olan vitamin ve mineralleri sağlayarak sağlığımızı olumlu yönde etkilemektedir. Bu kür 21 günde vücudunuzu toksinlerden arındırarak hastalıklara karşı savaş açıyor. Kanser, bağışıklık sistemi hastalıkları, eklem ağrıları, diyabet... Hepsiyle savaşıyor, soğan ve sarımsağın sağlık üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor. 21 günlük kürle vücudunuzu tazelemek mümkün. Peki 21 günlük soğan sarımsak kürü nasıl hazırlanıyor? Soğan sarımsak kürü sağlığımıza ne gibi katkılarda bulunuyor. İşte Selahattin Dönmez'den 21 günlük vücudumuzu toksinlerden arındıran soğan sarımsak kürü...

21 günde vücudu toksinlerden arındıran mucizevi soğan sarımsak kürü

Yemek kültürümüzde önemli yere sahip olan soğan ve sarımsak, hemen her öğünde yediklerimizin başında geliyor. İçine soğan girmeyen yemek ise neredeyse yok.

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21 günde vücudu toksinlerden arındıran mucizevi soğan sarımsak kürü

Soğan ve sarımsak gerçekten de vitamin, mineral ve antioksidan içeriği ile tam bir sağlık deposu. Soğan B6, C vitamini, folat ve potasyumdan zengin. Sarımsak ise yüksek miktarda fosfor, potasyum, kükürt, çinko, orta miktarda selenyum, A ve C vitaminleri ile az miktarda da kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir, manganez ve B kompleks vitaminlerini içeriyor.

21 günde vücudu toksinlerden arındıran mucizevi soğan sarımsak kürü

Bu kadar besleyici bileşenin yanında, düşük kalorili olduklarından bu şifalı sebzeleri her gün yemeklerinize sınırsızca eklemenizde hiçbir sakınca olmadığını da hatırlatmalıyım.

21 günde vücudu toksinlerden arındıran mucizevi soğan sarımsak kürü

KÜKÜRTLÜ BİLEŞİKLER SAĞLIĞI DESTEKLER

Soğan ve sarımsağın en önemli biyokimyasal özelliklerinden biri vücuttaki zehirli toksik maddeleri atmaya yardımcı olan antioksidan potansiyelidir. Bununla birlikte soğan ve sarımsaktaki yüksek düzeyde C vitamini bağışıklığı düzenler, kollajen yapımını ve doku tamirini artırır, demir emilimini sağlar.

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