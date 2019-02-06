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Alerjiye sebep olan besinler

Alerjiye sebep olan besinler

Alerji Yunanca " allos" kelimesinden gelir ve bağışıklık sisteminin farklı tip reaksiyonlarını ifade etmek için kullanılır. Besin alerjileri günümüzde oldukça yaygındır. Ve önlem olarak her birey kendi vücudunu iyi tanımalı ve alerjen besinini geç kalmadan tespit etmelidir. Bunun yapılması için bir uzmandan destek almalıdır.

Giriş Tarihi: 06.02.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 10:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





