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sebep olan besinler

Alerji Yunanca " allos" kelimesinden gelir ve bağışıklık sisteminin farklı tip reaksiyonlarını ifade etmek için kullanılır. Besin alerjileri günümüzde oldukça yaygındır. Ve önlem olarak her birey kendi vücudunu iyi tanımalı ve alerjen besinini geç kalmadan tespit etmelidir. Bunun yapılması için bir uzmandan destek almalıdır.

Giriş Tarihi: 06.02.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 10:53
Alerjiye sebep olan besinler

Alerji Yunanca " allos" kelimesinden gelir ve bağışıklık sisteminin farklı tip reaksiyonlarını ifade etmek için kullanılır. Besin alerjileri günümüzde oldukça yaygındır. Ve önlem olarak her birey kendi vücudunu iyi tanımalı ve alerjen besinini geç kalmadan tespit etmelidir. Bunun yapılması için bir uzmandan destek almalıdır.

Alerjiye sebep olan besinler

Besin alerjileri sonucunda ishal , kabızlık, şişkinlik , bulantı , kaşıntı ,cilt sorunları gibi önemli sağlık sorunları görülmektedir. Ülkemizde ki en yaygın sebeb olan besinler ; yumurta , balık ve deniz ürünleri, süt, fındık ve fıstık ,gluten , baharatlar , bal, ve bazı içeceklerdir.

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Alerjiye sebep olan besinler

YUMURTA

Yumurta özellikle çocukluk çağında çok görülebilen bir alerjidir. Yumurtanın beyazına olan alerji, sarısına olan alerjiden daha fazla görülmektedir. En çok da yumurta beyazında bulunan ovoalbumin , ovotransferrin , konalbumin gibi maddeler alerjendir. Yumurtaya alerjisi olan bireyler içeriğinde yumurta bulunan tüm gıdalardan uzak durmak zorundadır.

Alerjiye sebep olan besinler

BALIK

Özellikle balıklar yüksek kalitede protein içerdiğinden beslenmede önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda gıda alerjilerinde en önemli etmen olarak görülmektedir. Balık ve deniz ürünleri alerjisi yaş ilerledikçe azalmaktadır.

Alerjiye sebep olan besinler

SÜT

İnek sütünün içerisinde yaklaşık 20 farklı alerjen protein yapısı vardır. İnek sütüne bağlı olarak ortaya çıkan reaksiyonlar ve semptomlar ortalama olarak yaşamın ilk 3 ayında oluşmaktadır ve genellikle 2,3 yaşlarında ortadan kalkmaktadır. İnek sütüne alerjisi olan bireyler yalnızca sütten değil süt ve süt ürünlerinden yani tereyağ,yoğurt,margarin,peynir , muhallebi vs den de uzak durmak zorundadır.

Alerjiye sebep olan besinler

YER FISTIĞI VE YAĞLI TOHUMLAR

Tüm yağlı tohumlular genellikle yenildiğinde kendini belli eder fakat badem, kestane ve fıstık bazen sadece soluma yoluyla bile sebebiyet verebilmektedir.Bu nedenle tüketirken dikkatli olunmalıdır.

Alerjiye sebep olan besinler

BUĞDAY

Maalesef beslenmemizde bol miktarda bulunan buğdayda bazen alerjik olabilmektedir. Buğday alerjisi en çok çocuklarda görülmektedir. Belirtileri bazen hafif bazende ağır olabilmektedir. Reaksiyonların ve semptomların yaşanmaması için buğday ve buğday ürünleri tüketilmemelidir. Alışverişlerde etiket içeriğinin incelenmesi gerekmektedir. Yani , kepek, ekmek , bulgur, makarna, erişte, bisküvi, kraker, kurabiye, pasta, un, malt ve malt unu içeren yiyecekler ,nişasta glüten ve glüten içeren tüm besinler diyetinden uzak tutulmalıdır.

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