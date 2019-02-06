Alerjiye sebep olan besinler

BUĞDAY
Maalesef beslenmemizde bol miktarda bulunan buğdayda bazen alerjik olabilmektedir. Buğday alerjisi en çok çocuklarda görülmektedir. Belirtileri bazen hafif bazende ağır olabilmektedir. Reaksiyonların ve semptomların yaşanmaması için buğday ve buğday ürünleri tüketilmemelidir. Alışverişlerde etiket içeriğinin incelenmesi gerekmektedir. Yani , kepek, ekmek , bulgur, makarna, erişte, bisküvi, kraker, kurabiye, pasta, un, malt ve malt unu içeren yiyecekler ,nişasta glüten ve glüten içeren tüm besinler diyetinden uzak tutulmalıdır.