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sağlığa 6 önemli faydası!

Giriş Tarihi: 12.02.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 11:00
Aşkın sağlığa 6 önemli faydası!

TANSİYONA İYİ GELİYOR

Yanlış duymadınız! Aşk ve sevgi tansiyonu düşürüyor. Yapılan bilimsel çalışmalar sıcak bir kucaklaşma sonrası gelecek 10 dakikalık sevgi dilli konuşmanın, tansiyonu düşürdüğünü ortaya koyuyor. Bu etkinin temelinde vücutta artan gevşeme hormonu oksitosin bulunuyor. Tansiyonu düzenleyen diğer etkenleri ise vücuttaki stresin azalması, uyku kalitesinin artması, kişisel bakım ve beslenme düzeninin daha kaliteli olması oluşturuyor.

Aşkın sağlığa 6 önemli faydası!

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Garip gelebilir ama aşk kolesterole de iyi geliyor! Yapılan araştırmalar mutlu birliktelik yaşayan çiftlerin, vücuttaki stres hormonlarının azalmasına paralel olarak kolesterol seviyelerinin de daha düşük olduğuna işaret ediyor. Mutlu çiftlerin beslenme alışkanlıklarının daha kaliteli olması da kolesterol dengesini olumlu etkiliyor. Düzenli spor yapan çiftlerin, tek başına spor yapanlara oranla spora devam etme oranının daha yüksek olduğunu gösterirken, bu sayede yağ seviyeleri de belirgin şekilde düşüyor.

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Aşkın sağlığa 6 önemli faydası!

ÖMRÜ UZATIYOR

Mutlu birliktelik yaşayan kişilerin, yalnız yaşayan kişilere oranla daha uzun yaşadıklarını biliyor muydunuz? Tek başına yaşayan kişilerde depresyonun ve sağlıksız beslenmenin daha sık, sigara ve alkol tüketiminin fazla olduğu görülüyor. Bilimsel çalışmalar, tek başına yaşayan kadınların ortalama 2 yıl, erkeklerin de ortalama 6-7 yıl ömürlerinin kısaldığını gösteriyor.

Aşkın sağlığa 6 önemli faydası!

MUTLULUK VERİYOR

Aşık olunca beynin salgıladığı dopamin, endorfin ve seratonin gibi hormonlar kişiye mutluluk verirken, adeta birer antidepresan etkisi yaratıyor ve kalp damarları depresyonun zararlı etkilerinden korunuyor. Aşk derken sadece iki karşı cins arasında süregelen duygusal yakınlaşma düşünülmemeli. Kişiye huzur verecek aile sevgisi, hayvan ve doğa sevgisi, tasavvufi aşk da kalp sağlığına olumlu etki yapıyor. Yani aşk kişiye külfet olmamalı, tam tersine kişinin hayatına olumlu katkı yapmalı. Bu nedenle aşkta kalp/beyin dengesini iyi ayarlamak gerekiyor.

Aşkın sağlığa 6 önemli faydası!

KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIYOR

Aşk uzun vadede kalp krizi riskini azaltıyor. Mutlu ve huzurlu bir ilişki yaşayan çiftlerde uyku kalitesi artarken, kalp krizi riskinin azaldığı görülüyor. Stresin panzehiri olarak gösterilen aşk sayesinde vücuttaki stres hormonu kortizolün azalmasıyla şeker ve kolesterol döngüsünde düzelme izleniyor ve damarlar korunuyor.

Aşkın sağlığa 6 önemli faydası!

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut "Aşk iksirinin en önemli öğesi olan oksitosin ile kan basıncında düzelme izlenirken, vücudun sistemi daha da güçleniyor ve damarlardaki iltihabi durum azalıyor" diyor.

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