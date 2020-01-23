Bael meyvesi nedir? İşte bael meyvesinin mucizevi faydaları...

Son yıllarda beslenme ve sağlık alanında pek çok tartışmaya konu olan kolesterol, günümüzde pek çok insanın mücadele ettiği kalp ve damar hastalıklarının oluşumunda etkilidir. Vücutta sentezlenmesinin yanı sıra hayvansal kaynaklı besinlerle birlikte beslenme yolu ile de vücuda alınan kolesterolün kandaki seviyesinin yüksek seyretmesi birçok kronik hastalığın oluşumuna zemin hazırlar. Besinlerin sağlığımız üzerinde birçok etkisi bulunuyor. Bu besinlerden en önemlisi ahşap elma olarak da bilinen bael meyvesi. Hindistan'a özgü bir tür olan bu besinin sağlığımıza ciddi etkileri var. Hindular için kutsal olduğu düşünülmektedir. Sağlık faydaları ise oldukça fazladır. İşte o besin...