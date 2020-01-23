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  • Bael meyvesi nedir? İşte bael meyvesinin mucizevi faydaları...

nedir? İşte bael meyvesinin mucizevi faydaları...

Son yıllarda beslenme ve alanında pek çok tartışmaya konu olan , günümüzde pek çok insanın mücadele ettiği kalp ve damar hastalıklarının oluşumunda etkilidir. Vücutta sentezlenmesinin yanı sıra hayvansal kaynaklı besinlerle birlikte beslenme yolu ile de vücuda alınan kolesterolün kandaki seviyesinin yüksek seyretmesi birçok kronik hastalığın oluşumuna zemin hazırlar. Besinlerin sağlığımız üzerinde birçok etkisi bulunuyor. Bu besinlerden en önemlisi ahşap elma olarak da bilinen . 'a özgü bir tür olan bu besinin sağlığımıza ciddi etkileri var. Hindular için kutsal olduğu düşünülmektedir. Sağlık faydaları ise oldukça fazladır. İşte o ...

Giriş Tarihi: 23.01.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 09:12
Bael meyvesi nedir? İşte bael meyvesinin mucizevi faydaları...

Besinlerin sağlığımız üzerinde birçok etkisi bulunuyor. Bu besinlerden en önemlisi ahşap elma olarak da bilinen . 'a özgü bir tür olan bu besinin sağlığımıza ciddi etkileri var. Hindular için kutsal olduğu düşünülmektedir. faydaları ise oldukça fazladır. İşte o ...

Bael meyvesi nedir? İşte bael meyvesinin mucizevi faydaları...

İSHAL, KOLERA, HEMOROİD VE VİTİLİGOYU TEDAVİ EDEBİLİR

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Bael meyvesi nedir? İşte bael meyvesinin mucizevi faydaları...

, ishal gibi hastalıkların korunmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olur. Bu meyvenin kurutulmuş tozu, kronik ishalin tedavisinde kullanılır.

Bael meyvesi nedir? İşte bael meyvesinin mucizevi faydaları...

Olgunlaşmamış bael meyvesinin özü hemoroidi ve vitiligoyu etkili şekilde tedavi edebilir. Ayrıca anemi, kulak ve göz bozukluklarını tedavi etmek için de kullanılır.

Bael meyvesi nedir? İşte bael meyvesinin mucizevi faydaları...

MİDE ÜLSERİNİ AZALTIR

Bael meyvesi nedir? İşte bael meyvesinin mucizevi faydaları...

Bael, gastrik ülserlerle mücadele etmek için çeşitli antioksidanlarla doludur. Baelin tedavi ettiği bu mide problemi, midedeki asidik seviyede bulunan dengesizlikten dolayı meydana gelir.

Bael meyvesi nedir? İşte bael meyvesinin mucizevi faydaları...

KOLESTEROLÜ KONTROL EDEBİLİR

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