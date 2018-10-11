Balgam söktürüyor akciğeri temizliyor... İşte şifa dağıtan tarif!

Kekik çok farklı şifa özellikleri taşıyor. Sadece mutfaktaki lezzetten çok öte bitki olan bu şifalı otun 41 farklı türü olduğunu biliyor muydunuz? Mikrop, virüs ve bakteri öldürücü özellikleriyle gripte, soğuk algınlığının destek tedavisinde önem taşıyor "bodur kekik" olarak tanınan türü. Timol oranı yüksek olduğu için hem tıbbi çaylarıyla hem de uçucu yağlarıyla birlikte balgamlı ve kramplı öksürükte de oldukça etkili.