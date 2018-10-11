Balgam söktürüyor akciğeri temizliyor... İşte şifa dağıtan tarif!

Son yıllarda, şifalı bitkilere olan ilgi artıyor ve bugün daha fazla insan sağlık sorunlarına doğadaki aromatik otlardan çözüm buluyor . Fitoterapist Dr. Serdar Özgüç, şifa dağıtan otların az bilinen özelliklerini anlatıyor... Kekik çok farklı şifa özellikleri taşıyor. Sadece mutfaktaki lezzetten çok öte bitki olan bu şifalı otun 41 farklı türü olduğunu biliyor muydunuz? Mikrop, virüs ve bakteri öldürücü özellikleriyle gripte, soğuk algınlığının destek tedavisinde önem taşıyor 'bodur kekik' olarak tanınan türü. Timol oranı yüksek olduğu için hem tıbbi çaylarıyla hem de uçucu yağlarıyla birlikte balgamlı ve kramplı öksürükte de oldukça etkili. Bu bilgileri paylaşan fitoterapist Dr. Serdar Özgüç, kekik uçucu yağının ağız yoluyla alınmasıyla inatçı öksürüğe bağlı oluşan krampları giderebileceğini anlatıyor. Akciğerlere dost olan kekik hakkında Dr. Serdar Özgüç şunları söylüyor: 'Kekik, solunum yollarında dışarıya dalgalanma hareketi yaparak akciğerlerde temizlik yapan kirpiksi hücreleri uyaran çok önemli bir bitki. Ayrıca solunum sisteminde sümüksü bir doku oluşturarak ortamı nemlendiren kirpiksi hücreleri uyaran kekik, balgamın da akışkan hale gelmesini ve atılmasını sağlıyor. Bu özellikler için 'bodur kekik' olarak tanın türü daha çok şifalı. ' Doğal yolla balgam söktürücü olarak kullanılan ürünlerin en başında kekik geliyor Özgüç'e göre. Bazı tıbbi bitkilerle birlikte kullanılması kekiğin daha güçlü ve daha hızlı etki göstermesini sağlıyor. 'Bunlardan bir tanesi ıhlamur' diyor uzman ve nedeni hakkında şunları ekliyor: 'Aromatik tadı oldukça hoş olan yaz ıhlamurunun çiçekleri kullanılır. Ihlamurun içeriğinde bulunan ağdalı ve yapışkan maddeler öksürük düşmanıdır. Özellikle kuru öksürükte etkili olan ıhlamur, kekik ile birlikte kullanıldığında da balgam sökücü özelliğiyle destek olur' ŞİFALI BİTKİLERDE İNCE AYARLAR 'Bodur kekik' türü özellikle bu hastalıkta önemli kekikle birlikte kullanılabilecek tıbbi bitkilerden bir başkası ise Hatmi. Hatminin yaprakları ve kökleri kullanılıyor ve kuru öksürüğün tahrişinin giderilmesinde etkili oluyor. Fakat Fitoterapist Özgüç, bazı bitkilerde farklı bölümlerin faydalı olduğu bilgisini veriyor: