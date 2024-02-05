Bir numaralı gripsavar! Doktorlar bile içiyor: gribe kök söktüren "eliksir karışımı"…

ZENCEFİLİN FAYDALARI

SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİR

Zencefil sindirim sürecini hızlandırmaya ve midenizi daha çabuk boşaltmaya yardımcı olur. Hazımsızlık, ülser, kabızlık ve IBS gibi sindirim sorunları olan biri, bunu normal diyetine ekleyerek rahatlama sağlayabilir.