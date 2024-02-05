Giriş Tarihi: 05.02.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
13:32
Bir numaralı gripsavar! Doktorlar bile içiyor: gribe kök söktüren "eliksir karışımı"…
Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıklarda büyük artış yaşanıyor. Uzmanlar ise hastalıklardan korunmak adına başta güçlü bir bağışıklığın şart olduğunu belirtiyor. Buna ek olarak kapalı ortamların sık sık havalandırılması ve sürekli el yıkama gibi önerilerde bulunuyorlar. Peki gribe yakalandıktan sonra çabuk atlatmak adına ne yapılmalı? İşte Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın'ın önerdiği gripsavar karışım…