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Haberler Galeri Bir numaralı gripsavar! Doktorlar bile içiyor: gribe kök söktüren "eliksir karışımı"…
Giriş Tarihi: 05.02.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 13:32

Bir numaralı gripsavar! Doktorlar bile içiyor: gribe kök söktüren "eliksir karışımı"…

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıklarda büyük artış yaşanıyor. Uzmanlar ise hastalıklardan korunmak adına başta güçlü bir bağışıklığın şart olduğunu belirtiyor. Buna ek olarak kapalı ortamların sık sık havalandırılması ve sürekli el yıkama gibi önerilerde bulunuyorlar. Peki gribe yakalandıktan sonra çabuk atlatmak adına ne yapılmalı? İşte Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın'ın önerdiği gripsavar karışım…

Bir numaralı gripsavar! Doktorlar bile içiyor: gribe kök söktüren eliksir karışımı…

Grip olduğunuzda kısa sürede toparlamak adına tüketilmesini önerdiği bu karışıma Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, "eliksir karışımı" diyor. İşte karışımın tarifi ve yararları…

Bir numaralı gripsavar! Doktorlar bile içiyor: gribe kök söktüren eliksir karışımı…

GRİPSAVAR KARIŞIM

  • 250 gram taze zencefil
  • 2 limon
  • 1 litre su
  • 2 tatlı kaşığı acı toz ya da pul biber

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Bir numaralı gripsavar! Doktorlar bile içiyor: gribe kök söktüren eliksir karışımı…

Taze zencefili önce soyun. Ardından ezerek suyunu çıkarın ve suyla karıştırın. İçerisine 2 limonun suyunu ve toz biberi ekleyin. Ardından karıştırıp tüketin. Çok ekşi gelirse sulandırmanız da mümkün.

Bir numaralı gripsavar! Doktorlar bile içiyor: gribe kök söktüren eliksir karışımı…

ZENCEFİLİN FAYDALARI

SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİR

Zencefil sindirim sürecini hızlandırmaya ve midenizi daha çabuk boşaltmaya yardımcı olur. Hazımsızlık, ülser, kabızlık ve IBS gibi sindirim sorunları olan biri, bunu normal diyetine ekleyerek rahatlama sağlayabilir.

Bir numaralı gripsavar! Doktorlar bile içiyor: gribe kök söktüren eliksir karışımı…

Araştırmalar zencefil tüketenlerin tüketmeyenlere göre iki kat daha hızlı sindirim yaptığını göstermiştir. Sindirim sistemindeki hareketi arttırır ve yediğimiz gıdaların parçalanmasına yardımcı olan sağlıklı enzimleri destekler.

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