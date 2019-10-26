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  • Bu besin en inatçı sivilceleri bile kökünden kurutuyor! İşte sivilceyi kökünden kurutan en etkili besinler...

Bu en inatçı sivilceleri bile kökünden kurutuyor! İşte kökünden kurutan en etkili ...

Görünümüne ve bakımına dikkat edenler için her zaman sevilmeyen ve istenmeyen bir görüntü oluşturur. Günlük hayatta tükettiğimiz sağlığımızı etkileyerek sivilce oluşumuna neden oluyor. Hangi besinlerin sivilce oluşturduğunu öğrenirsek beslenmemizi o doğrultuda düzenleyebiliriz. Cilde ve özellikle sivilcelere iyi gelen besinler, dengeli beslenme için uzmanların önerdiği gıdalardan pek farklı değil. Örneğin bol bol fast-food, şekerli , gibi atıştırmalıklar ve tuzlu gıdalar ile besleniyorsanız genel sağlığınız gibi cildinizde olumsuz yönde etkilenecektir. İşte cildinize iyi gelen ve sivilceye sebep olan besinler...

Giriş Tarihi: 26.10.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 10:46
Bu besin en inatçı sivilceleri bile kökünden kurutuyor! İşte sivilceyi kökünden kurutan en etkili besinler...

Görünümüne ve bakımına dikkat edenler için her zaman sevilmeyen ve istenmeyen bir görüntü oluşturur. Günlük hayatta tükettiğimiz sağlığımızı etkileyerek sivilce oluşumuna neden oluyor. Hangi besinlerin sivilce oluşturduğunu öğrenirsek beslenmemizi o doğrultuda düzenleyebiliriz.

Bu besin en inatçı sivilceleri bile kökünden kurutuyor! İşte sivilceyi kökünden kurutan en etkili besinler...

Cilde ve özellikle sivilcelere iyi gelen , dengeli beslenme için uzmanların önerdiği gıdalardan pek farklı değil. Örneğin bol bol fast-food, şekerli , gibi atıştırmalıklar ve tuzlu gıdalar ile besleniyorsanız genel sağlığınız gibi cildinizde olumsuz yönde etkilenecektir. İşte cildinize iyi gelen ve sivilceye sebep olan besinler...

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Bu besin en inatçı sivilceleri bile kökünden kurutuyor! İşte sivilceyi kökünden kurutan en etkili besinler...

Sağlıklı beslenme listelerinde önerilen sebzeleri, meyveleri tüketiyorsanız cildiniz ihtiyaç duyduğu vitaminleri, mineralleri tam olarak alarak daha pürüzsüz ve parlak görünecektir.

Bu besin en inatçı sivilceleri bile kökünden kurutuyor! İşte sivilceyi kökünden kurutan en etkili besinler...

Eğer gözenekleri temizlenmezse bakteri oluşumu artarak oluşumuna zemin hazırlıyor.

Bu besin en inatçı sivilceleri bile kökünden kurutuyor! İşte sivilceyi kökünden kurutan en etkili besinler...

oluşumunu önlemek için gıdalar dışında öne çıkan noktalar cildi düzenli olarak temizlemek, nemlendirmek ve bol bol su içmek.

Bu besin en inatçı sivilceleri bile kökünden kurutuyor! İşte sivilceyi kökünden kurutan en etkili besinler...

Sivilcelerin nedeni tümüyle tüketilen gıdalar değil. Stres, uyku düzeninin bozulması, yorgunluk nedeniyle artan testosteron (Erkeklik hormonu olarak bilinir ancak kadınlarda da bulunur) hormonu sivilceye yol açabilir.

Bu besin en inatçı sivilceleri bile kökünden kurutuyor! İşte sivilceyi kökünden kurutan en etkili besinler...

Yükselen testosteronu alkol, şeker, doymuş yağlar ve kafeinle desteklerseniz problemi büyüyerek devam edecektir. Ayrıca egzersiz eksikliği kandaki testosteron düzeyini arttırmaktadır.

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