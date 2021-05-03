Bu besine dikkat! Fazla tüketilirse zeka geriliğine sebep oluyor!

Uzman Dr. Yegane Özcan, faydalı olarak bildiğimiz, aynı zamanda da çeşitli yiyecek ve içeceklerin içerisinde bulunan meyan kökü hakkında açıklamalarda bulundu. Çok eskilerden beri Anadolu'da şerbeti yapılan, çay olarak tüketilen ve birçok gıda ürününe de katılan meyan köküne yönelik son yıllarda yapılan araştırmalar özellikle anne adaylarını yakından ilgilendiriyor.