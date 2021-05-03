Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bu besine dikkat! Fazla tüketilirse zeka geriliğine sebep oluyor!
Giriş Tarihi: 03.05.2021 14:27 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 14:38

Bu besine dikkat! Fazla tüketilirse zeka geriliğine sebep oluyor!

Bazı besinlerin fazla tüketimi vücuda ciddi zararlar veriyor. Fazla tüketilmesi durumunda adeta zehire dönüşen besinlerden biri de . Meyan kökünün fazla tüketimi zeka geriliği gibi ciddi problemlere sebep oluyor. Peki meyan kökünün diğer zararları nelerdir? Meyan kökünü ne kadar tüketmek gerekir?

Bu besine dikkat! Fazla tüketilirse zeka geriliğine sebep oluyor!

Uzman Dr. Yegane Özcan, faydalı olarak bildiğimiz, aynı zamanda da çeşitli yiyecek ve içeceklerin içerisinde bulunan meyan kökü hakkında açıklamalarda bulundu. Çok eskilerden beri Anadolu'da şerbeti yapılan, çay olarak tüketilen ve birçok gıda ürününe de katılan meyan köküne yönelik son yıllarda yapılan araştırmalar özellikle anne adaylarını yakından ilgilendiriyor.

Bu besine dikkat! Fazla tüketilirse zeka geriliğine sebep oluyor!

Homeopat ve Fitoterapi Uzman Dr. Yegane K. Özcan, yapılan araştırmaların yüksek tansiyonu, düşük potasyumu, kalp hastası olanların ve hamile kadınların tüketmemesi gerektiğini gösterdiğini söyleyerek önemli uyarılarda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu besine dikkat! Fazla tüketilirse zeka geriliğine sebep oluyor!

Meyan kökünün hamile kadınlarda erken doğuma neden olabildiğini söyleyen Dr. Özcan, "Çok miktarda ve onu içeren ürünler yemek çocuğun zekasını geriletiyor.

Bu besine dikkat! Fazla tüketilirse zeka geriliğine sebep oluyor!

Meyan kökünün içerisindeki glisirizin anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini de olumsuz etkiliyor. Ayrıca dikkat eksikliği de yapıyor" diye konuştu.

Bu besine dikkat! Fazla tüketilirse zeka geriliğine sebep oluyor!

Meyan kökünün mide zarını koruduğunu, romatizmal hastalıklara ve ülsere karşı da iyi geldiğini söyleyen Dr. Yegane, "Şerbetinin epilepsi hastalarında sakinleştirici etkisi de biliniyor.

SON DAKİKA