HaberlerGaleriBu besine dikkat! Fazla tüketilirse zeka geriliğine sebep oluyor!
Giriş Tarihi: 03.05.2021 14:27Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 14:38
Bu besine dikkat! Fazla tüketilirse zeka geriliğine sebep oluyor!
Bazı besinlerin fazla tüketimi vücuda ciddi zararlar veriyor. Fazla tüketilmesi durumunda adeta zehire dönüşen besinlerden biri de meyan kökü. Meyan kökünün fazla tüketimi zeka geriliği gibi ciddi problemlere sebep oluyor. Peki meyan kökünün diğer zararları nelerdir? Meyan kökünü ne kadar tüketmek gerekir?