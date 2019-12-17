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  • Bu besinlerin mutluluk saçtığı kanıtlandı! İşte serotonin ve dopamin deposu barındıran besinler...

Bu besinlerin mutluluk saçtığı kanıtlandı! İşte barındıran ...

içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza çeşitli etkilerde bulunurlar. Şehir hayatının yoğunluğu, çoğu zaman için oldukça önemli bir faktör olabiliyor. Bu durumdan kaçınmak için yapılacaklar arasında, tüketeceğiniz besinler güçlü bir yere sahip. Bazı besinler, içerdikleri gibi maddeler sayesinde mutluluğun kapılarını aralayabiliyor. Mutluluk veren besinler stresi azaltıyor fakat kilo almamak için tüketilen miktarlara dikkat etmek gerekiyor. Son yıllarda yapılan çok sayıda bilimsel araştırmayla, insanların özellikle bazı türlerini belli miktarlarda tükettiklerinde vücutlarında mutluluk veren hormonların arttığı ve o bireylerin de bu durumu gerçekten hissettiklerini ifade ettikleri tespit edildi. Peki mutluluk veren besinler nelerdir? İşte besinler...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 11:40
Bu besinlerin mutluluk saçtığı kanıtlandı! İşte serotonin ve dopamin deposu barındıran besinler...

Son yıllarda yapılan çok sayıda bilimsel araştırmayla, insanların özellikle bazı türlerini belli miktarlarda tükettiklerinde vücutlarında mutluluk veren hormonların arttığı ve o bireylerin de bu durumu gerçekten hissettiklerini ifade ettikleri tespit edildi. Peki mutluluk veren nelerdir? İşte besinler...

Bu besinlerin mutluluk saçtığı kanıtlandı! İşte serotonin ve dopamin deposu barındıran besinler...

Spor yaparak, kaliteli protein alarak ve doğru beslenerek seviyesini arttırmanın mümkün. İşte serotonin seviyesine olumlu katkı sağlayan ve doğal antidepresan özelliği taşıyan ve amaçları sizi mutlu etmek olan ...

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Bu besinlerin mutluluk saçtığı kanıtlandı! İşte serotonin ve dopamin deposu barındıran besinler...

PAZI

Pazı, magnezyumca çok zengin bir sebzedir ve magnezyum, vücudumuzda gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar için gerekli olan enerji ihtiyacını karşılar.

Öksürüğe karşı faydalıdır. Kansızlığı önler. Hamile olanların yemesi doğacak çocukta omurga açıklığı riskini azaltır..

Bu besinlerin mutluluk saçtığı kanıtlandı! İşte serotonin ve dopamin deposu barındıran besinler...

MİDYE

İçinde B12 vitamini, selenyum, iyot, protein ve çinko bulunan midye aynı zamanda yağ oranı düşük kalorisiz bir yiyecektir. Özellikle tiroid faaliyetlerini düzenleme de oldukça faydalıdır.

Bu besinlerin mutluluk saçtığı kanıtlandı! İşte serotonin ve dopamin deposu barındıran besinler...

Yüksek protein içermekte ve insan beslenmesi ile gelişimi açısından çok önemli olan amino asitleri dengeli oranlarda ihtiva etmektedirler.

Bu besinlerin mutluluk saçtığı kanıtlandı! İşte serotonin ve dopamin deposu barındıran besinler...

Kolay sindirilebilir oluşları da su ürünlerinin genç- yaşlı her yaş grubu tarafından rahatlıkla tüketilebilmesini sağlamaktadır.

Bu besinlerin mutluluk saçtığı kanıtlandı! İşte serotonin ve dopamin deposu barındıran besinler...

MOR PATATES

Mor patates her manavda veya markette bulabileceğiniz bir sebze değildir fakat antosiyanin adı verilen güçlü antioksidanlar barındırır. Antosiyaninler, nörolojik koruma sağlar ve kısa süreli hafızayı güçlendirir.

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