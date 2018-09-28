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Bu bitkinin çayı karaciğeri gençleştiriyor!

Giriş Tarihi: 28.09.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 10:41
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Bu bitkinin çayı karaciğeri gençleştiriyor!
Bu bitkinin çayı karaciğeri gençleştiriyor!

Karaciğer, kirli hava şartları, sigara, alkol gibi alışkanlıklardan dolayı olumsuz etkilenir ve karaciğer yağlanması gibi çeşitli problemleri beraberinde getirebilir. Peki, karaciğer nasıl gençleşir, diye merak ediyorsanız işte cevabı…

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Bu bitkinin çayı karaciğeri gençleştiriyor!
Bu bitkinin çayı karaciğeri gençleştiriyor!

Karaciğeri bitkisel ve doğal yollarla temizleyebilir, yıpranmış olan karaciğerinizi ilk günkü gibi genç haline getirebilirsiniz. Ancak karaciğeri en çok temizleyen ve karaciğeri hızlı bir şekilde gençleştiren en önemli bitki bitkisidir.

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Bu bitkinin çayı karaciğeri gençleştiriyor!
Bu bitkinin çayı karaciğeri gençleştiriyor!

Bu bitki aynı zamanda sinir sistemini korur ve safra kesesi ile ilgili problemleri çözmeye yardım eder. Yağlanmış ve içi zehir dolmuş karaciğeri bitkisiyle kısa sürede eski sağlığına kavuşturabilirsiniz.

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Bu bitkinin çayı karaciğeri gençleştiriyor!
Bu bitkinin çayı karaciğeri gençleştiriyor!

Demirhindi çayı nasıl demlenir?

çayını hazırlamak için olarak 1 litre suyu kaynatın. Su kaynamadan önce 20 gr demirhindi meyvesini suya ekleyin. İyice kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Çay soğuduktan sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa aç veya tok karnına tüketmeniz gerekir.

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Bu bitkinin çayı karaciğeri gençleştiriyor!
Bu bitkinin çayı karaciğeri gençleştiriyor!

KARACİĞERİ GENÇLEŞTİREN ÇAY NASIL İÇİLMELİ?

Bu çayı sabah ve akşam olmak üzere içerisine 1 çay kaşığı bal ekleyerek tatlandırıp içebilirsiniz.
Not: Herhangi bir yan etki görülmemesi için ilk olarak bir uzmana danışmanız gerektiğini unutmayın.

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Bu bitkinin çayı karaciğeri gençleştiriyor!
Bu bitkinin çayı karaciğeri gençleştiriyor!

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Bozkaya, karaciğer yağlanması nedenleri ve alınacak önlemler hakkında önemli bilgiler verdi. İşte karaciğer yağlanması olanlara yönelik reçete gibi öneriler...

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Bu bitkinin çayı karaciğeri gençleştiriyor!
Bu bitkinin çayı karaciğeri gençleştiriyor!
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