Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemini etkilediği ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 12.02.2021 15:07 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 08:48

Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemini etkilediği ortaya çıktı

Özellikle pandemi döneminde yediğimiz gıdalar büyük önem taşıyor. Sağlığımızı tehdit eden ve olumsuz olarak etkileyen gıdalardan kaçınarak sağlıklı beslenmek mümkün olmaktadır. Bazı gıdalar içerdiği kimyasal maddelerden dolayı sağlığımızı olumsuz anlamda etkilemektedir. Peki bu gıdalar nelerdir? Uzmanlar bazı gıdaların sinir sistemimizi hedef alarak beyin fonksiyonlarımızı tehdit ettiği konusunda uyarılarda bulunuyor. İşte gıdaların vücudumuz üzerinde çeşitli ve dikkat çeken etkileri...

Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemini etkilediği ortaya çıktı

Bazı besinlerin faydalı olduğunu düşünsek de sağlığımıza zarar verecek bir kimyasal madde içerdiği ortaya çıkabiliyor. Peki faydalı ve zararlarını bilmediğimiz besinler nelerdir? İşte bazı besinler sinir sistemimizi etkilerken bazı besinler de beyin fonksiyonlarımızı etkilemektedir. İşte besinlerin vücudumuz üzerinde dikkat çeken etkileri...

Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemini etkilediği ortaya çıktı

PATLAMIŞ MISIR

Patlamış mısır, sinir sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan protein, altın, fosfor, demir, silikon ve magnezyum içerir. Patlamış mısırın içerdiği B vitamini de depresyon ve stresle savaşmaya yardımcı oluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemini etkilediği ortaya çıktı

TARÇIN

Tarçın, son derece önemli bileşenler içerdiği için beyni çok daha aktif kılar. Tarçın kokusu, çok fazla dikkat, görsel hafıza ve hızlı reaksiyon gerektiren şeyleri çözmemize yardımcı olur.

Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemini etkilediği ortaya çıktı

SAFRAN

Safran birçok mineral, B vitamini ve C vitamini içerir. Beyin fonksiyonlarını daha iyi hale getirir ve hatta bazı rahatsızlıkları bile tedavi eder.

Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemini etkilediği ortaya çıktı

TON BALIĞI

Ton balıklarında bol miktarda cıva bulunmaktadır. Vücuttaki fazla cıva, hafıza sorunlarına yol açabilir. Ayrıca hormonları etkileyen ve sinir sisteminin işlevini bozan sentetik bir kimyasal olan poliklorlu bifenil içerir.

SON DAKİKA