Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemini etkilediği ortaya çıktı

Özellikle pandemi döneminde yediğimiz gıdalar büyük önem taşıyor. Sağlığımızı tehdit eden ve olumsuz olarak etkileyen gıdalardan kaçınarak sağlıklı beslenmek mümkün olmaktadır. Bazı gıdalar içerdiği kimyasal maddelerden dolayı sağlığımızı olumsuz anlamda etkilemektedir. Peki bu gıdalar nelerdir? Uzmanlar bazı gıdaların sinir sistemimizi hedef alarak beyin fonksiyonlarımızı tehdit ettiği konusunda uyarılarda bulunuyor. İşte gıdaların vücudumuz üzerinde çeşitli ve dikkat çeken etkileri...