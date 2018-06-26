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Bu yöntemleri uygulayarak taşlarınızdan kurtulun!

ler etkili bir şekilde fırçalanmadığında, alınan gıdalar dişler üzerinde birikir. İlk başlarda yumuşak olan bu birikintiler, tükürük içerisindeki kalsiyumun çökelmesiyle taşlaşır. Diş taşı ya da dediğimiz bu birikintiler, yoğun bakteri içerir ve sertleştiği için fırçalamayla çıkmaz.

Diş taşları ya da tartar yoğun bakteri barındırır. Bu bakteriler dişeti içine nüfuz ederek diş eti hastalığına neden olur. İlk önce dişetinde şişlik ve kanama görülür. Tartar temizlenmediğinde, hastalık dişi çevreleyen kemiğe yayılır. Eriyen kemikle beraber dişeti çekilir ve dişeti çekilmesi, dişin sallanıp kaybedilmesine kadar ilerler.

İşte diş taşlarından kurtulmanın yolları...

Giriş Tarihi: 26.06.2018 12:33 Güncelleme Tarihi: 26.06.2018 12:37
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Bu yöntemleri uygulayarak taşlarınızdan kurtulun!
Bu yöntemleri uygulayarak diş taşlarınızdan kurtulun!

lere, diş etlerine, diş dolgusuna ve diş protezlerine tutunan yapışkan ve yumuşak bakteri tabakasına diş plağı denir. Bu plaklar tükürüğümüzde bulunan mineraller ile birleşerek sertleşir ve denilen tabakayı meydana getirirler.

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Bu yöntemleri uygulayarak taşlarınızdan kurtulun!
Bu yöntemleri uygulayarak diş taşlarınızdan kurtulun!

ının diğer adı diş taşıdır. Dişlerde gıda kalıntısı birikmesi, bakteriler, genetik, diş ipi kullanmama, diş fırçalama alışkanlığı edinmeme gibi nedenlerden dolayı dişlerde zamanla tartar ve plak oluşumu gerçekleşir.

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Bu yöntemleri uygulayarak taşlarınızdan kurtulun!
Bu yöntemleri uygulayarak diş taşlarınızdan kurtulun!

İşte ı, diş taşını temizlemek için doğal çözümler...

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Bu yöntemleri uygulayarak taşlarınızdan kurtulun!
Bu yöntemleri uygulayarak diş taşlarınızdan kurtulun!


CEVİZ

Malzemeler

40 gr ceviz kabuğu
1 su bardağı su

Ceviz kabuğu antibakteriyel özelliği sayesinde teki ve plaktan kurtulmanın en etkili ve doğal yöntemidir. Ceviz kabuklarını bir bardak suyun içine koyup 20 dk kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Diş fırçanızı soğumuş olan bu suda 10 dakika bekletin. Bu suyla dişlerinizi fırçalayın. Günde 3 kez devam edin.

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Bu yöntemleri uygulayarak taşlarınızdan kurtulun!
Bu yöntemleri uygulayarak diş taşlarınızdan kurtulun!

KARBONAT

Malzemeler

1 tatlı kaşığı karbonat
1 tutam tuz
fırçası

Karbonat antibakteriyel özelliği sayesinde plak ve ı yok eder, ayrıca dişlerin beyazlamasına da yardımcı olur. Antrasit içeriği ile ağız içi pH seviyesini dengeler. Tuz da antimikrobiyal madde olduğundan kısa sürede plak ve tartarlardan kurtulmanızı sağlar. Karbonat ve tuzu karıştırıp, diş fırçanızı ıslatıp bu karışıma batırın. Dişlerinizi nazikçe bu karışımla fırçalayın. Ardından ağzınızı suyla çalkalayıp tükürün. Bu yönteme gün aşırı yani birer gün ara verip devam edin.

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Bu yöntemleri uygulayarak taşlarınızdan kurtulun!
Bu yöntemleri uygulayarak diş taşlarınızdan kurtulun!

LİMON SUYU

Malzemeler

1 tatlı kaşığı limon suyu
fırçası

Limon suyu asidik içeriği sayesinde antimikrobiyal özelliği gösterir. Plak ve ın çözülmesine ve nihayetinde yok edilmesine yardımcı olur. Dişlerinizi her zamanki gibi fırçalayın. Ardından diş fırçanızı yıkayın, limonlu suya daldırın. Bu su ile dişlerinizi ve diş etlerini hafifçe ovun. Bir dakika bekleyip suyla ağzınızı durulayın.

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Bu yöntemleri uygulayarak taşlarınızdan kurtulun!
Bu yöntemleri uygulayarak diş taşlarınızdan kurtulun!

ALOE VERA

Malzemeler

1 tatlı kaşığı aloe vera jeli
4 tatlı kaşığı bitkisel gliserin
4-5 yemek kaşığı karbonat
10 damla limon yağı
1 su bardağı su

Aloe vera bakterilerin ürettiği serbest radikalleri uzaklaştırarak lerin ve diş etlerinin iyileşmesini sağlayabilen yararlı antioksidanlar içerirç Limon esansiyel yağı plak ve neden bakterilerden kurtulmak için kullanılabilecek harika bir antimikrobiyal maddedir.

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