Bu yöntemleri uygulayarak diş taşlarınızdan kurtulun!

Dişler etkili bir şekilde fırçalanmadığında, alınan gıdalar dişler üzerinde birikir. İlk başlarda yumuşak olan bu birikintiler, tükürük içerisindeki kalsiyumun çökelmesiyle taşlaşır. Diş taşı ya da tartar dediğimiz bu birikintiler, yoğun bakteri içerir ve sertleştiği için fırçalamayla çıkmaz.

Diş taşları ya da tartar yoğun bakteri barındırır. Bu bakteriler dişeti içine nüfuz ederek diş eti hastalığına neden olur. İlk önce dişetinde şişlik ve kanama görülür. Tartar temizlenmediğinde, hastalık dişi çevreleyen kemiğe yayılır. Eriyen kemikle beraber dişeti çekilir ve dişeti çekilmesi, dişin sallanıp kaybedilmesine kadar ilerler.

İşte diş taşlarından kurtulmanın yolları...