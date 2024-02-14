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Haberler Galeri Canan Karatay'ın "süper besini": Hastalıkları bitiriyor! Günde 10 tane yiyen şifa buluyor...
Giriş Tarihi: 14.02.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 08:50

Canan Karatay'ın "süper besini": Hastalıkları bitiriyor! Günde 10 tane yiyen şifa buluyor...

Bu besin, birçok insanın neredeyse her sabah tükettiği bir besin olarak öne çıkıyor. Miktarında bir artış yaparak etkilerinden daha fazla yararlanabilirsiniz. Prof. Dr. Canan Karatay tarafından "süper besin" olarak tanımlanan bu besin, kilo vermekten beyin ve sinirleri geliştirmeye kadar çok sayıda fayda sağlar. Günde on adet tüketerek bu harika besinden fayda sağlayabilirsiniz.

Canan Karatay’ın süper besini: Hastalıkları bitiriyor! Günde 10 tane yiyen şifa buluyor...

Yumurtalar hem sağlıklı hem de lezzetli olduğu için sıklıkla tüketilir. Yaşları ne olursa olsun, çok sayıda insan yumurtayı günlük olarak tüketir çünkü oldukça zengin içeriğe sahiptir.

Canan Karatay’ın süper besini: Hastalıkları bitiriyor! Günde 10 tane yiyen şifa buluyor...

Yumurtanın faydaları o kadar büyük ki Prof. Dr. Canan Karatay, yumurtanın bozulmamış, serbest tavuk yumurtası olması gerektiğini söyledi.


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Canan Karatay’ın süper besini: Hastalıkları bitiriyor! Günde 10 tane yiyen şifa buluyor...

Prof. Dr. Karatay, sosyal medyada katıldığı bir programda yumurtanın sarısındaki ve beyazındaki bileşenlerin esas olduğunu söyledi.



Canan Karatay’ın süper besini: Hastalıkları bitiriyor! Günde 10 tane yiyen şifa buluyor...

Prof. Dr. Karatay'a göre, günde on yumurta yemenin göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak için kilo verilebilir. Ek olarak, Çinliler yüzyıllardır bunu yapıyor ve hamile veya lohusa kadınlara günde on yumurta tüketmeleri öneriliyor.




Canan Karatay’ın süper besini: Hastalıkları bitiriyor! Günde 10 tane yiyen şifa buluyor...

Prof. Dr. Karatay, hamilelere Çinliler tarafından yumurtanın içerisinde bulunan kolinin beyindeki bir uyarıcının ana maddesi olduğunu söyledi. Bebeğin beyni ve sinirlerini geliştireceğini söylüyorlar.





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