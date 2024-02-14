Giriş Tarihi: 14.02.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
08:50
Canan Karatay'ın "süper besini": Hastalıkları bitiriyor! Günde 10 tane yiyen şifa buluyor...
Bu besin, birçok insanın neredeyse her sabah tükettiği bir besin olarak öne çıkıyor. Miktarında bir artış yaparak etkilerinden daha fazla yararlanabilirsiniz. Prof. Dr. Canan Karatay tarafından "süper besin" olarak tanımlanan bu besin, kilo vermekten beyin ve sinirleri geliştirmeye kadar çok sayıda fayda sağlar. Günde on adet tüketerek bu harika besinden fayda sağlayabilirsiniz.