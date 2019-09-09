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  • Cevizin bu faydası şaşırtıyor! İşte cevizin hiç duymadığınız mucizevi faydaları

Cevizin bu faydası şaşırtıyor! İşte cevizin hiç duymadığınız mucizevi faydaları

günlük hayatta sevilerek tüketilen müthiş bir yemiş türüdür. Sağlığa olan faydalarıyla bilinen ceviz hem vitamin hem de mineral deposu olarak bilinir. Kanseri önleyici bir etkiye sahip olan cevizin daha birçok hastalığa karşı koruyucu bir kalkan görevi görür. Peki yüksek besinli bir olan nelerdir? Ceviz hangi hastalıklara iyi gelir? İşte cevizin faydaları...

Giriş Tarihi: 09.09.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 11:34
Cevizin bu faydası şaşırtıyor! İşte cevizin hiç duymadığınız mucizevi faydaları

günlük hayatta sevilerek tüketilen müthiş bir yemiş türüdür. Sağlığa olan faydalarıyla bilinen ceviz hem vitamin hem de mineral deposu olarak bilinir. Kanseri önleyici bir etkiye sahip olan cevizin daha birçok hastalığa karşı koruyucu bir kalkan görevi görür. Peki yüksek besinli bir olan nelerdir? Ceviz hangi hastalıklara iyi gelir? İşte cevizin faydaları...

Cevizin bu faydası şaşırtıyor! İşte cevizin hiç duymadığınız mucizevi faydaları

Yeni yapılan bir araştırma bir avuç yemenin kalp krizini hızla önlediğini gösteriyor. Araştırmada insanlar bir avuç ceviz yedikten 4 saat sonra, kan damarlarının esnekliğinde ve kolesterol seviyelerinde iyi kan akışına yardımcı olacak düzeyde bir gelişme kaydedildi.

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Cevizin bu faydası şaşırtıyor! İşte cevizin hiç duymadığınız mucizevi faydaları

Düzenli olarak yemek ya da ceviz yağı içmek, riski yüksek oranda düşürüyor ve sizi kalp krizine karşı düzenli olarak koruyor. Cevizin ve ceviz yağının kalbe faydalarını ortaya koyan araştırmanın sonucu; bunların düzenli tüketiminin bizi kardiyovasküler hastalıklardan koruduğu yönündeydi.

Cevizin bu faydası şaşırtıyor! İşte cevizin hiç duymadığınız mucizevi faydaları

Beslenme profesörü Dr. Penny Kris Eterton, "Ve sadece bir avuç ya da ceviz yağını haftada 4 gün tüketerek kalp krizi riskini anlamlı bir şekilde azaltabilirsiniz" diyor. Bu çalışmada özellikle; daha sağlıklı olabilmeniz için her gün ihtiyacınız olan porsiyon belirlendi. Sadece 3 yemek kaşığı (51 g) ceviz yağını içerseniz kan damarlarınızın kondisyonunu 4 saat içinde geliştirmiş oluyorsunuz.

Cevizin bu faydası şaşırtıyor! İşte cevizin hiç duymadığınız mucizevi faydaları

yağının özellikle endotelyal hücrelerin sağlamlığı için çok faydalı olduğu kanıtlandı. Bu hücreler kan damarlarını hizalıyor ve damarların esnekliğinde önemli bir rol oynuyor.

Cevizin bu faydası şaşırtıyor! İşte cevizin hiç duymadığınız mucizevi faydaları

, Omega 3 (alfa-linolenik asit) açısından en zengin ağaç yemişidir. Yüksek Omega 3 alımının, kalp-damar hastalıkları riskini azalttığı belirlenmiştir.

Cevizin bu faydası şaşırtıyor! İşte cevizin hiç duymadığınız mucizevi faydaları

Akdeniz tipi beslenmenin önemli bir parçası olan , kalp hastalıkları riskinin %30, inme riskinin ise %49 azaltıldığı Predimed çalışmasında da kilit bir olarak öne çıkmıştır.

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