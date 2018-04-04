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Çileği sirkeli suya batırdığınızda sonuca inanamayacaksınız!

Giriş Tarihi: 04.04.2018 16:01 Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 16:04
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Çileği sirkeli suya batırdığınızda sonuca inanamayacaksınız!
Çileği sirkeli suya batırdığınızda sonuca inanamayacaksınız!

lerin buzdolabında çabuk çürümesini engellemek elinizde. Oda sıcaklığındaki suyun içine elma sirkesi dökün

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Çileği sirkeli suya batırdığınızda sonuca inanamayacaksınız!
Çileği sirkeli suya batırdığınızda sonuca inanamayacaksınız!

leri paketiyle birlikte bu sirkeli suyun içine batırın ve bir süre beklettikten sonra kurutup buzdolabına koyun.

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Çileği sirkeli suya batırdığınızda sonuca inanamayacaksınız!
Çileği sirkeli suya batırdığınızda sonuca inanamayacaksınız!

Günler sonra bile lerin ilk gün tazeliğinde saklandığını göreceksiniz.

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Çileği sirkeli suya batırdığınızda sonuca inanamayacaksınız!
Çileği sirkeli suya batırdığınızda sonuca inanamayacaksınız!

Eti buzlukta buz tutmadan uzun ömürlü saklamanın bir yolu var. Saklamak istediğiniz taze eti sandviç poşetlerinin içine koyun ve poşetin ağzını kapatın Ardından poşeti oda sıcaklığındaki suyun içine batırarak içindeki havanın vakumlanmasını bekleyin. Etin buz tutmadığını göreceksiniz. Eğer böyle saklarsanız etin buzluktaki ömrü de uzamış olacak

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Çileği sirkeli suya batırdığınızda sonuca inanamayacaksınız!
Çileği sirkeli suya batırdığınızda sonuca inanamayacaksınız!

Muzun bozulmamasını sağlamak elinizde. Muzların sapına buzdolabı poşeti sarın. Bir hafta sonra bile kararmadığını göreceksiniz.

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Çileği sirkeli suya batırdığınızda sonuca inanamayacaksınız!
Çileği sirkeli suya batırdığınızda sonuca inanamayacaksınız!

Sütün bozulmaması için marketten aldıktan sonra bir miktar tuz dökün. Daha sonra sürü çalkalayarak buzdolabına koyun. Böylece buzdolabı ömrünü uzatmış olacaksınız.

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Çileği sirkeli suya batırdığınızda sonuca inanamayacaksınız!
Çileği sirkeli suya batırdığınızda sonuca inanamayacaksınız!

Kurabiyelerin tazeliğini korumasının çok basit bir yolu var. Kurabiyelerin içine bir dilim ekmek koyun. Günler sonra bile aynı tazelikte kaldığını göreceksiniz.

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