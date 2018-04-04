Çileği sirkeli suya batırdığınızda sonuca inanamayacaksınız!

Eti buzlukta buz tutmadan uzun ömürlü saklamanın bir yolu var. Saklamak istediğiniz taze eti sandviç poşetlerinin içine koyun ve poşetin ağzını kapatın Ardından poşeti oda sıcaklığındaki suyun içine batırarak içindeki havanın vakumlanmasını bekleyin. Etin buz tutmadığını göreceksiniz. Eğer böyle saklarsanız etin buzluktaki ömrü de uzamış olacak