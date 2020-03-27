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salgınına karşı 9 güçlü savaşçı! İşte bağışıklığı güçlendirmede en önemli

Çok hızlı yayılıma sahip olan de, diğer tüm virüsler gibi özellikle sistemi zayıf olanları ve hastalığı bulunanları çok daha fazla etkiliyor. Bu nedenle, evde kalmak ve hijyen kurallarına dikkat etmek kadar, sağlıklı ve dengeli beslenme de şüphesiz çok büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak "Her gün yeterli ve dengeli beslenmeye özen göstererek bağışıklık sistemimizin ihtiyaç duyduğu öğelerini vücudunuza alabilirsiniz. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmek için bazı kurallara dikkat ederek bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmeniz mümkün" diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, bağışıklığımızı güçlendirmek için soframızdan eksik etmememiz gereken besin öğelerini anlattı, 9 güçlü savaşçıyı sıraladı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 27.03.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 14:47
Corona virüs salgınına karşı 9 güçlü savaşçı! İşte bağışıklığı güçlendirmede en önemli besinler

Çok hızlı yayılıma sahip olan de, diğer tüm virüsler gibi özellikle sistemi zayıf olanları ve hastalığı bulunanları çok daha fazla etkiliyor. Bu nedenle, evde kalmak ve hijyen kurallarına dikkat etmek kadar, sağlıklı ve dengeli beslenme de şüphesiz çok büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak "Her gün yeterli ve dengeli beslenmeye özen göstererek bağışıklık sistemimizin ihtiyaç duyduğu öğelerini vücudunuza alabilirsiniz. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmek için bazı kurallara dikkat ederek bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmeniz mümkün" diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, bağışıklığımızı güçlendirmek için soframızdan eksik etmememiz gereken besin öğelerini anlattı, 9 güçlü savaşçıyı sıraladı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Corona virüs salgınına karşı 9 güçlü savaşçı! İşte bağışıklığı güçlendirmede en önemli besinler

ANTİOKSİDAN İÇEREN BESİNLER TÜKETİN

Vücudumuzda virüs gibi dış etkenlerin etkisiyle başlamış olan savaşı kazanmamızda en önemli ögelerinin başında antioksidanlar geliyor.

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Corona virüs salgınına karşı 9 güçlü savaşçı! İşte bağışıklığı güçlendirmede en önemli besinler

Yaban mersini, nar, pancar, kırmızı lahana, yeşil çay gibi güçlü antioksidanların yanı sıra; bitkilere rengini ve tadını veren, en çok da sebze ve meyvelerde bulunan fitokimyasallar ile de bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.

Corona virüs salgınına karşı 9 güçlü savaşçı! İşte bağışıklığı güçlendirmede en önemli besinler

C VİTAMİNİNE AĞIRLIK VERİN

sistemini güçlendirip vücut direncini artırmanın yanı sıra, antioksidan olarak da görev yaptığı için hücre ve doku onarımlarında başrol oynayan C vitaminine sofranızda mutlaka yer verin.

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Corona virüs salgınına karşı 9 güçlü savaşçı! İşte bağışıklığı güçlendirmede en önemli besinler

C vitamini açısından zengin yiyecekler arasında portakal, mandalina, limon, kivi, maydanoz, ıspanak, turp, brokoli, kırmızı kapya biber ve yeşil biber yer alıyor.

Corona virüs salgınına karşı 9 güçlü savaşçı! İşte bağışıklığı güçlendirmede en önemli besinler

A VİTAMİNİNİ İHMAL ETMEYİN

Yapılan bilimsel çalışmalar; A vitamini eksikliğinin sisteminde bozulmalara yol açtığını, bunun da enfeksiyon hastalıklarının ilerlemesini hızlandırdığını ortaya koyuyor.

Corona virüs salgınına karşı 9 güçlü savaşçı! İşte bağışıklığı güçlendirmede en önemli besinler

Hücresel farklılaşma, büyüme, üreme, göz sağlığı ve sistemi için oldukça önemli bir mikro ögesi olan A vitaminini özellikle bu süreçte ihmal etmeyin. A vitamininden zengin olan; yumurta, süt ve süt ürünleri, havuç, kırmızı biber gibi besinlerden karşılayabilirsiniz.

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