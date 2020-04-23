SON DAKİKA: Bakan Koca; 23 Nisan corona virüs vaka ve ölü sayısını açıkladı! Türkiye il il corona vaka sayısı dağılımı - CANLI HARİTA

Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? 23 Nisan corona virüs vaka ve ölü sayısı ve illere göre dağılımı - Canlı harita

Corona virüsü vaka sayısı her gün olduğu gibi bugün de vatandaşlar için merak konusu oldu. KOVİD-19 hastalığının kaynağı olan corona virüsü şu ana kadar 3 milyona yakın insana bulaştı ve on binlerce insanın da doğrudan ya da dolaylı olarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünyada birçok ülkenin sağlık sistemi çöktü ve hastalar arasında ayrım yapılmaya başlandı. Türkiye'de ise sağlık sisteminin 6'da 1'lik kapasitesinin kullanımda olduğu ve hastanelerin %30 doluluk oranına sahip olduğu açıklandı. Peki, Türkiye'de son durum ne? Corona virüs vaka sayısı ve ölü sayısı, sağlık bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, eğer kurallara uymaya devam edilirse, Türkiye 5 binli vaka sayısını gördüğü hafta 'haftalık pik noktası'na ulaşmış diyebileceğiz. Yani, 1 hafta içerisinde en çok vakanın bildirildiği dönemi, çoktan geride bırakmış olacağız.

CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI VE İLLERE GÖRE DAĞILIMI

Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo sayfası, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlandı. Haberimizde, Türkiye'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ayrıca, resmi açıklamalara göre Türkiye'de hangi illerde corona virüs vakası görüldüğü ile ilgili bilgiler de yer almaktadır...