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Haberler Galeri SON DAKİKA: Bakan Koca; 23 Nisan corona virüs vaka ve ölü sayısını açıkladı! Türkiye il il corona vaka sayısı dağılımı - CANLI HARİTA

SON DAKİKA: Bakan Koca; vaka ve ölü sayısını açıkladı! il il corona dağılımı - CANLI HARİTA

Az önce Sağlık Bakanı ; son dakika paylaşımında corona vaka ve ölü sayısı hakkında bilgileri paylaştı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, hareketli günlere geri dönmenin izolasyona ve kurallara dikkat etmeye bağlı olduğunu söyledi. Peki, 23 Nisan corona virüsü ve ölü sayısı açıklaması yapıldı mı? corona virüsü tablosu, vaka sayısı, ölü ve iyileşen hasta sayısı ile yoğun bakım ve entübe hasta sayısını barındırıyor. İşte, Sağlık Bakanlığı'ndan alınan doğrulanmış verilere göre 'de vakaları illere göre dağılımı ve son vaka sayısı…

Giriş Tarihi: 23.04.2020 20:01 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 12:17
Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? 23 Nisan corona virüs vaka ve ölü sayısı ve illere göre dağılımı - Canlı harita

Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? 23 Nisan corona virüs vaka ve ölü sayısı ve illere göre dağılımı - Canlı harita

Corona virüsü her gün olduğu gibi bugün de vatandaşlar için merak konusu oldu. KOVİD-19 hastalığının kaynağı olan corona virüsü şu ana kadar 3 milyona yakın insana bulaştı ve on binlerce insanın da doğrudan ya da dolaylı olarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünyada birçok ülkenin sağlık sistemi çöktü ve hastalar arasında ayrım yapılmaya başlandı. 'de ise sağlık sisteminin 6'da 1'lik kapasitesinin kullanımda olduğu ve hastanelerin %30 doluluk oranına sahip olduğu açıklandı. Peki, Türkiye'de son durum ne? vaka sayısı ve ölü sayısı, sağlık bakanı tarafından açıklanıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, eğer kurallara uymaya devam edilirse, Türkiye 5 binli vaka sayısını gördüğü hafta 'haftalık pik noktası'na ulaşmış diyebileceğiz. Yani, 1 hafta içerisinde en çok vakanın bildirildiği dönemi, çoktan geride bırakmış olacağız.

CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI VE İLLERE GÖRE DAĞILIMI

Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo sayfası, ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlandı. Haberimizde, Türkiye'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ayrıca, resmi açıklamalara göre Türkiye'de hangi illerde corona virüs vakası görüldüğü ile ilgili bilgiler de yer almaktadır...

SON DAKİKA: Bakan Koca; 23 Nisan corona virüs vaka ve ölü sayısını açıkladı! Türkiye il il corona vaka sayısı dağılımı - CANLI HARİTA

SON DAKİKA BİLGİSİNE GÖRE; BUGÜN YAPILAN TEST SAYISI 40.962 OLURKEN BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 3.116 OLDU. 23 NİSAN'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 115 OLURKEN, BUGÜN 2.014 KİŞİ İYİLEŞTİ.

Ülkemizdeki toplam test sayısı 791.906 olurken toplam vaka sayısı 101.79 oldu, toplam vefat sayısı da 2.491'i buldu.

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Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? 23 Nisan corona virüs vaka ve ölü sayısı ve illere göre dağılımı - Canlı harita

Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? 23 Nisan corona virüs vaka ve ölü sayısı ve illere göre dağılımı - Canlı harita

Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada, "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon." dedi.

Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? 23 Nisan corona virüs vaka ve ölü sayısı ve illere göre dağılımı - Canlı harita

Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? 23 Nisan corona virüs vaka ve ölü sayısı ve illere göre dağılımı - Canlı harita

FİLYASYONLA 322 BİN 754 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

'de 4. haftada vaka artış hızının düşüşe geçtiğini bildiren Bakan Koca, "Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğinin, sonuç alacağımızın somut işaretleridir." dedi.

11 Mart'ta açıkladıkları ilk vakadan itibaren, tespit edilen her vakada filyasyon yöntemini uyguladıklarını kaydeden Bakan Koca, pozitif tanı konan hastaların her birinin son üç gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp onları taramaya çalıştıklarını belirtti.

Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? 23 Nisan corona virüs vaka ve ölü sayısı ve illere göre dağılımı - Canlı harita

Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? 23 Nisan corona virüs vaka ve ölü sayısı ve illere göre dağılımı - Canlı harita

İSTANBUL VAKA DAĞILIMI VE YOĞUNLUK HARİTASI

Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? 23 Nisan corona virüs vaka ve ölü sayısı ve illere göre dağılımı - Canlı harita

Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? 23 Nisan corona virüs vaka ve ölü sayısı ve illere göre dağılımı - Canlı harita

ANKARA VAKA DAĞILIMI VE YOĞUNLUK HARİTASI

Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? 23 Nisan corona virüs vaka ve ölü sayısı ve illere göre dağılımı - Canlı harita

Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? 23 Nisan corona virüs vaka ve ölü sayısı ve illere göre dağılımı - Canlı harita

İZMİR VAKA DAĞILIMI RİSK HARİTASI

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