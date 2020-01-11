Çürük dişler için doğal çözüm! Çürük diş sorununu ortadan kaldıran besin...

Diş çürükleri genellikle hafif bir ağrı ve kokuyla ortaya çıkar. Hastalıklı dişler, ağız sağlığını etkilediği gibi insan vücudundaki diğer organların sağlığını da tetikliyor. Diş çürüğünün meydana getirdiği bakteriler kalbe ve böbreğe yerleşerek çeşitli enfeksiyonlara yol açabiliyor. Uzun yıllar, nedeni bilinmeyen bir hastalık gözüyle bakılan diş çürüğünün günümüzde "çok sebebe bağlı bir hastalık" olduğu anlaşılmıştır. Diş çürüğünün başlıca 3 etkeni vardır. Bakteri plağı, Karbonhidratlı gıdalar, bünyesel etkenler. Diş sağlığı dengeli olan bir kimsede bu etkenlerden birisi değişikliğe uğrarsa, çürük ortaya çıkar. Peki diş çürüğüyle başa çıkma yöntemleri nelerdir? Hangi besin diş çürüğüne iyi gelir? İşte diş çürüğü ile ilgili tüm bilinmeyenler…