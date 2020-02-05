Damacana su alırken bunlara dikkat edin!

SU DENETİM ÇALIŞMALARI NASIL YÜRÜTÜLÜYOR
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlık Şube Müdürü Uzman Hüseyin Özyurt, şunları söyledi:
"İstanbul Sağlık Müdürlüğü olarak; şehir şebeke sularını izliyoruz, denetliyoruz, numuneler alıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Yüzme alanları, ticari olan havuzlar, ambalajlı su tesislerinde üretilen suları dönüşümlü ve dönüşümsüz suların denetim çalışmalarını yürütmekteyiz. Bunlara yönelik yine analiz çalışmaları yine müdürlüğümüz bağlı laboratuvarlarca yapılmaktadır. Bir program dahilinde belirlenen 1084 noktadan, günlük olarak analiz ve ölçüm yapılıyor.