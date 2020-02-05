Damacana su alırken bunlara dikkat edin!

DAMACANA ALIRKEN BUNLARA DİKKAT

Hüseyin Özyurt, damacana sular konusunda tüketicilerin dikkat etmesi gerekenleri ise şöyle sıralıyor:

"Su güvenli bir şekilde üretimden çıkıyor. Yine güvenli bir şekilde satıcıdan evimize gelebiliyor. Bundan sonraki süreçte de suyu saklama koşulları da çok önemli. Evimize gelen damacana suyun uygun mu değil mi anlayabilmemiz için 2-3 kriter var. Suyun kapağı var, kapağında bir emniyet bandı var, bir de gövdesinde etiketi var. Bu üçünün aynı markaya ait olma zorunluluğu var. Zaten emniyet bandı yoksa bu suyu hiç kabul etmemeliyiz, geri göndermeliyiz.