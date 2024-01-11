Giriş Tarihi: 11.01.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
15:27
Demir gibi bağışıklığın gizli anahtarı! Kahvaltıda yiyince tüm virüslere karşı kalkan oluyor…
Sağlıklı bir yaşam sürmenizin anahtar noktalarından birisi bağışıklık sistemi. Boğaz ağrısı, baş ağrısı, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruma sağlayan bu savunma sisteminin güçlenebilmesinde ise beslenme oldukça önemli bir rol oynar. Şimdi sizlere bahsedeceğimiz bu besin sayesinde virüslere karşı adeta kalkan oluşturacaksınız! İşte ayrıntıları…