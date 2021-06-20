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Giriş Tarihi: 20.06.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 09:16

bu yöntemi deneyin! İşte dişleri temizleyen süper yöntem...

hem sağlık açısından hem de görüntü açısından olumsuz etkileri olan bir sorundur. Dişler plağa maruz kaldığında, sert mineral birikintisi oluşur. İşte bu birikintiye diş taşı denir. Diş taşı veya tartar denilen bu birikintiler çok fazla bakteri barındırır ve fırçalamayla çıkmaz. Düzenli olarak kullanılan diş ipi, diş taşlarını hafifletmeye yardımcı olsa da evde uygulayabileceğiniz birçok yöntemle tartar oluşumunu engelleyebilir, oluşan tartarların da kaybolmasını sağlayabilirsiniz. İşte diş taşlarından kurtulmanın yöntemleri...

Diş taşlarından kurtulmak için bu yöntemi deneyin! İşte dişleri temizleyen süper yöntem...

Diş temizliği sağlığımız için çok önemli bir etkendir. Günlük bakımı iyi yapılarak doktorların tavsiye ettiği bir şekilde fırçalama işleminin yapılması gerekir. Diş taşı temizliği ise günümüzde birçok kişinin yaptırdığı bir bakımdır. Peki diş taşlarından evimizde kendimiz kolay yöntemlerle kurtulabilir miyiz? Bu sorunun cevabı evet. Öyleyse bu yöntemlerden bazılarını gelin birlikte öğrenelim...

LİMON VE NANE YAĞI İLE DİŞ TAŞI TEDAVİSİ

Suyu biraz sıkılmış limon ve nane yağı karıştırın ve karışımı ağzınızı iyice durulamak için kullanın.

Diş taşlarından kurtulmak için bu yöntemi deneyin! İşte dişleri temizleyen süper yöntem...

BİBERİYE VE NANE İLE TARTAR TEDAVİSİ

Bu iki maddeyi su ile karıştırın ve yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Sadece sıvı alın ve ağzınızı iyice yıkayın.

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Diş taşlarından kurtulmak için bu yöntemi deneyin! İşte dişleri temizleyen süper yöntem...

ALOE VERA JEL VE GLİSERİN KULLANIN

Aloe Vera Jel, Gliserini, sodyum bikarbonat, sıkılmış limon ve biraz su. Karıştırın ve her gün yıkayın ve tartar kaybolduğunu gördüğünüzde haftada bir veya iki keze düşürün.

Diş taşlarından kurtulmak için bu yöntemi deneyin! İşte dişleri temizleyen süper yöntem...

TARTAR HEDEFLİ DİŞ MACUNU KULLANIN

Tartari durdurmak ve ağzınızı herhangi bir enfeksiyona karşı temizlemek için kullanılan diş macunu kullanın ve içinde bulunan kimyasallar tartarları kırar ve bir daha ortaya çıkmasını önler.

Diş taşlarından kurtulmak için bu yöntemi deneyin! İşte dişleri temizleyen süper yöntem...

LİMON İLE DİŞ TAŞI TEMİZLEME

Normal fırçalama sonrası biraz limon suyuna batırın. Fırçayı hafif hareketlerle dişlerinize sürtün ve ılık su ile durulayın. Bir hafta içinde dişleriniz daha beyaz olacak!

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