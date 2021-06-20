Diş taşlarından kurtulmak için bu yöntemi deneyin! İşte dişleri temizleyen süper yöntem...

Diş taşları hem sağlık açısından hem de görüntü açısından olumsuz etkileri olan bir sorundur. Dişler plağa maruz kaldığında, sert mineral birikintisi oluşur. İşte bu birikintiye diş taşı denir. Diş taşı veya tartar denilen bu birikintiler çok fazla bakteri barındırır ve fırçalamayla çıkmaz. Düzenli olarak kullanılan diş ipi, diş taşlarını hafifletmeye yardımcı olsa da evde uygulayabileceğiniz birçok yöntemle tartar oluşumunu engelleyebilir, oluşan tartarların da kaybolmasını sağlayabilirsiniz. İşte diş taşlarından kurtulmanın yöntemleri...