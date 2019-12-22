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Dört bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte her derde deva o besin...

Dört bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte her derde deva o besin...

Diyet yapmaya karar verenlerin ve sağlıklı beslenmek isteyenlerin beslenme listesinden ilk çıkardıkları besin çoğunlukla 'çikolata' olur. Çikolatanın yüksek kalori içeriği sebebiyle sağlıksız olarak nitelendirilmesi hammaddesi olan kakaonun faydalarının göz ardı edilmesine sebep oluyor. Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılan günümüzde ise çoğunlukla çikolata yapımında kullanılan kakaonun faydaları nelerdir? İşte adeta mucize besin olarak adlandırılan kakaonun hiç bilinmeyen faydaları...

Giriş Tarihi: 22.12.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 09:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





