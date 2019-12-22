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  • Dört bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte her derde deva o besin...

Dört bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte her derde deva o besin...

Diyet yapmaya karar verenlerin ve sağlıklı beslenmek isteyenlerin beslenme listesinden ilk çıkardıkları besin çoğunlukla 'çikolata' olur. Çikolatanın yüksek kalori içeriği sebebiyle sağlıksız olarak nitelendirilmesi hammaddesi olan kakaonun faydalarının göz ardı edilmesine sebep oluyor. Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılan günümüzde ise çoğunlukla çikolata yapımında kullanılan kakaonun faydaları nelerdir? İşte adeta mucize besin olarak adlandırılan kakaonun hiç bilinmeyen faydaları...

Giriş Tarihi: 22.12.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 09:41
Dört bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte her derde deva o besin...

Diyet yapmaya karar verenlerin ve sağlıklı beslenmek isteyenlerin beslenme listesinden ilk çıkardıkları besin çoğunlukla 'çikolata' olur. Çikolatanın yüksek kalori içeriği sebebiyle sağlıksız olarak nitelendirilmesi hammaddesi olan kakaonun faydalarının göz ardı edilmesine sebep oluyor. Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılan günümüzde ise çoğunlukla çikolata yapımında kullanılan kakaonun faydaları nelerdir? İşte adeta mucize besin olarak adlandırılan kakaonun hiç bilinmeyen faydaları...

Dört bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte her derde deva o besin...

Çikolata, vücudunuza ihtiyacı olan magnezyumu vermenin en iyi yoludur. Bunun dışında çikolata, vücudun demir eksikliğini de giderir, çikolatanın bir çay kaşığı kadarının içinde vücudunuzun demir ihtiyacının %10'u bulunur.

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Dört bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte her derde deva o besin...

Çinko, immün sistem için çok önemlidir ve çikolata ve kakaoda bulunur. Çinko, hastalıklarla savaşır, bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve stresi azaltır. Bütün bunların yanında çikolata, B ve C vitaminlerini de içerir.

Dört bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte her derde deva o besin...

, günümüzde kronik hale dönüşen stresle mücadeleye karşı en yararlı element olan potasyumu içinde barındırır.

Dört bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte her derde deva o besin...

Eğer mutsuz hissettiğiniz bir dönemdeyseniz ve sürekli acıkıyorsanız kilo almanızın en önemli sebeplerinden biri bu durumsa tüketmeyi deneyin.

Dört bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte her derde deva o besin...

mutluluk hissi veren hormonların salgılanmasını sağlayarak iştahı kontrol altında tutar.

Dört bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte her derde deva o besin...

Mayalar tarafından 4 bin yıl önce ilaç olarak kullanılan , çok sayıda vitamin ve mineral barındırdığı için şifa kaynağı olarak kabul ediliyor.

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