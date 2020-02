ET BENLERİNDEN KORKMAYIN

Et benleri normal benler arasında değerlendirilmez. Et benleri genellikle genetik geçişlidir yani aile bireylerinden aktarılmaktadır. Genellikle koltuk altı, boyun yan kenarları, kasıklar gibi büklüm yerlerinde daha fazladır. Herhangi bir travmayla kabuklanabilir ya da düşebilir. Keselenirken bile düşebilmektedir. Ancak et benlerinin genellikle herhangi bir tehlikesi yoktur.