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Etkisi inanılmaz! İşte kolesterolü düzenleyen tek

Besinlerin sağlığımız üzerinde birçok etkisi bulunuyor. Bu besinlerden en önemlisi ahşap elma olarak da bilinen . 'a özgü bir tür olan bu besinin sağlığımıza ciddi etkileri var. Hindular için kutsal olduğu düşünülmektedir. Sağlık faydaları ise oldukça fazladır. Peki nelerdir? İşte abel meyvesinin mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 23.08.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 10:19
Etkisi inanılmaz! İşte kolesterolü düzenleyen tek besin

Besinlerin sağlığımız üzerinde birçok etkisi bulunuyor. Bu besinlerden en önemlisi ahşap elma olarak da bilinen . 'a özgü bir tür olan bu besinin sağlığımıza ciddi etkileri var. Hindular için kutsal olduğu düşünülmektedir. Sağlık faydaları ise oldukça fazladır. Peki nelerdir? İşte abel meyvesinin mucizevi faydaları...

Etkisi inanılmaz! İşte kolesterolü düzenleyen tek besin

İSHAL, KOLERA, HEMOROİD VE VİTİLİGOYU TEDAVİ EDEBİLİR

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Etkisi inanılmaz! İşte kolesterolü düzenleyen tek besin

, ishal gibi hastalıkların korunmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olur. Bu meyvenin kurutulmuş tozu, kronik ishalin tedavisinde kullanılır.

Etkisi inanılmaz! İşte kolesterolü düzenleyen tek besin

Olgunlaşmamış bael meyvesinin özü hemoroidi ve vitiligoyu etkili şekilde tedavi edebilir. Ayrıca anemi, kulak ve göz bozukluklarını tedavi etmek için de kullanılır.

Etkisi inanılmaz! İşte kolesterolü düzenleyen tek besin

MİDE ÜLSERİNİ AZALTIR

Etkisi inanılmaz! İşte kolesterolü düzenleyen tek besin

Bael, gastrik ülserlerle mücadele etmek için çeşitli antioksidanlarla doludur. Baelin tedavi ettiği bu mide problemi, midedeki asidik seviyede bulunan dengesizlikten dolayı meydana gelir.

Etkisi inanılmaz! İşte kolesterolü düzenleyen tek besin

KOLESTEROLÜ KONTROL EDEBİLİR

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