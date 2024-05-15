Göbek deliğiniz sağlığınız hakkında ne söylüyor? Eğer dışa doğru çıkıntılıysa...

Göbek deliğiyle ilgili düşünceleriniz ne olursa olsun, kesin olan bir şey var ki o da sizi bir zamanlar annenize bağlamış olmasıdır. Göbek kordonu doğumda kesilerek geriye yalnızca küçük, sıkıştırılmış bir çıkıntı kalır ve bu da bir veya iki hafta sonra giderek kuruyup düşer.