Giriş Tarihi: 15.05.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
16:48
Göbek deliğiniz sağlığınız hakkında ne söylüyor? Eğer dışa doğru çıkıntılıysa...
Göbek delikleri anne karnındayken beslenmemizi sağlamanın yanı sıra aslında sağlığınızın durumu hakkında birçok şeyin de göstergesi olabilir. Bazıları için bunlar kabus gibidir; omfalofobi (göbek deliği korkusu) gerçek bir durumdur. Bazılar göbek deliğinin görüntüsünden memnuken bazılarını bu görüntü rahatsız edebilir. Peki göbek deliğinizin şekli sağlığınız hakkında neler söylüyor?