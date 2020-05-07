Göbek yağlarını eriten mucizevi hurma diyeti

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek göbeğinizden hızla kurtulmak istiyorsanız yapacağınız hurma yoğurt diyeti sizin için en hızlı çözüm. Bu diyet sayesinde metabolizma hızınıza göre bir hafta 5 ile 7 kilo arasında zayıflamanız mümkün olabiliyor. Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyetlerinden olan hurma diyeti, karantina döneminde fazla kilolarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacak. Peki bu iki mucizevi besin hurma ve yoğurdun bir araya gelmesiyle oluşan hurma diyeti nasıl yapılıyor? Hangi hastalar hurma diyetini yapamaz? İşte göbek eriten inanılmaz etkisiyle hurma diyeti...