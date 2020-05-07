Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Göbek yağlarını eriten mucizevi hurma diyeti

yağlarını eriten mucizevi

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek göbeğinizden hızla kurtulmak istiyorsanız yapacağınız diyeti sizin için en hızlı çözüm. Bu sayesinde metabolizma hızınıza göre bir hafta 5 ile 7 kilo arasında zayıflamanız mümkün olabiliyor. Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyetlerinden olan , karantina döneminde fazla kilolarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacak. Peki bu iki mucizevi hurma ve yoğurdun bir araya gelmesiyle oluşan hurma diyeti nasıl yapılıyor? Hangi hastalar hurma diyetini yapamaz? İşte eriten inanılmaz etkisiyle hurma diyeti...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 07:02 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 06:32
Göbek yağlarını eriten mucizevi hurma diyeti

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek göbeğinizden hızla kurtulmak istiyorsanız yapacağınız diyeti sizin için en hızlı çözüm. Bu sayesinde metabolizma hızınıza göre bir hafta 5 ile 7 kilo arasında zayıflamanız mümkün olabiliyor. Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyetlerinden olan , karantina döneminde fazla kilolarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacak. Peki bu iki mucizevi hurma ve yoğurdun bir araya gelmesiyle oluşan hurma diyeti nasıl yapılıyor? Hangi hastalar hurma diyetini yapamaz? İşte eriten inanılmaz etkisiyle hurma diyeti...

Göbek yağlarını eriten mucizevi hurma diyeti

Haftada 5 ile 7 kilo arasında zayıflatan diyeti ünlü beslenme uzmanı Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyeti. Günde 21 hurma ile sınırlı olan diyetle 7 günde 5 kilo veriliyor. Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyetlerinden biri olan hurma yoğurt diyetinde su dışında yemek yok. Bu diyetin en önemli özelliği yağlarını eritmesi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Göbek yağlarını eriten mucizevi hurma diyeti

Kabızlık ve hazımsızlık sorunu olanlar için de diyeti eşsiz bir zayıflama formülü. Bu sert gelirse, 15 günde 7 kilo verebileceğiniz ve yine hurma ile yapılan alternatif bir diyet planı da var.

Göbek yağlarını eriten mucizevi hurma diyeti

lif oranı yüksek, glisemik indeksi düşük, kişiyi uzun süre tok tutan ve böylece zayıflamakta önemli rol oynayan harika bir besindir.

Göbek yağlarını eriten mucizevi hurma diyeti

Yüksek fibrin içeriği sayesinde kabızlığı ve hazımsızlığı önleyen kalori bakımından da dengeli. Kuru bir orta boy hurmanın kalorisi 42'den fazla değildir. Haliyle bu diyette günlük 900 kalori almış olacaksınız.

Göbek yağlarını eriten mucizevi hurma diyeti

Bu göbeğini eritmek isteyenler için birebir. İşte haftada 7 kilo verdiren diyeti...

Göbek yağlarını eriten mucizevi hurma diyeti

HURMA DİYETİ: Ender Saraç tavsiyeli bu diyette , , yeşil çay ve su dışında birşey yok. Günde en fazla tüketilecek hurma sayısı da 21.

SON DAKİKA