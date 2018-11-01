Grip diye gitti, kafatasında kaçak çıktı!

Normalde bu ameliyatın, kafatasının açılması yapıldığını kaydeden Gür, şu bilgileri aktardı:

"Son yıllarda ender de olsa kafatasını açmadan endoskopik yöntemle bu ameliyatlar yapılıyor. Biz endoskopik olarak burun içinden girip aşağıya sarkan, fonksiyonel olmayan beyin dokusunu temizledik. Bacağındaki kasın yüzeyinden aldığımız bir doku ile bu bölgenin tamirini yaptık. Ameliyatın ardından hastanın herhangi bir sıvı kaçağı yok. Durumu iyi. Açık cerrahiye göre bu yöntemde risk çok daha az ve hasta çok daha çabuk iyileşiyor."

"BARDAKTAN BOŞALIRCASINA SU GELİYORDU"

Hastanenin beyin cerrahi kliniğinden Opr. Dr. Tolga Gediz ise, hastadaki rahatsızlığın, organ gelişimi sırasında kemik dokusunun doğru bir şekilde kapanmayıp kafatasının boşluk yerlerinden fıtıklaşma şeklinde sarkması sonucu oluştuğunu söyledi. Gediz, bu tür hastalarda genellikle menenjit tablosuyla karşılaşıldığını, ameliyatla beyin omurilik kaçağının durdurulamaması halinde hastanın hayatını kaybettiğini dile getirdi.