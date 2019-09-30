Her gün bir kase yoğurt yerseniz vücuda etkisi inanılmaz! İşte yoğurdun mucizevi faydaları...

Besinler içerdikleri mineraller sayesinde sağlığımıza birçok fayda sağlarlar. Zengin mineral ve vitamin içeriği olan yoğurt sağlığa faydaları ile ön plana çıkıyor. Türk mutfağında çok önemli bir yeri bulunan yoğurdu her yaştan insan rahatlıkla tüketebiliyor. Uzmanlar bağırsak sağlığı için en önemli besinlerin probiyotikler olduğunu sık sık dile getiriyor. Sadece bağırsak sağlığını olumlu etkilemekle kalmıyor, obeziteyi, kalp ve damar hastalıklarını önlüyor, kansere karşı vücut savunmasını güçlendiriyor... Sayısız faydası bulunan yoğurt hakkında bilmeniz gerekenleri Selahattin Dönmez yazdı. Peki yoğurdun faydaları nelerdir? İşte yoğurdun inanılmaz faydaları...