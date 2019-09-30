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  • Her gün bir kase yoğurt yerseniz vücuda etkisi inanılmaz! İşte yoğurdun mucizevi faydaları...

Her gün bir kase yerseniz vücuda etkisi inanılmaz! İşte yoğurdun mucizevi ...

içerdikleri mineraller sayesinde sağlığımıza birçok fayda sağlarlar. Zengin ve vitamin içeriği olan sağlığa ile ön plana çıkıyor. Türk mutfağında çok önemli bir yeri bulunan yoğurdu her yaştan insan rahatlıkla tüketebiliyor. Uzmanlar bağırsak sağlığı için en önemli besinlerin probiyotikler olduğunu sık sık dile getiriyor. Sadece bağırsak sağlığını olumlu etkilemekle kalmıyor, obeziteyi, kalp ve damar hastalıklarını önlüyor, kansere karşı vücut savunmasını güçlendiriyor... Sayısız faydası bulunan yoğurt hakkında bilmeniz gerekenleri Selahattin Dönmez yazdı. Peki nelerdir? İşte yoğurdun inanılmaz faydaları...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 09:36
Her gün bir kase yoğurt yerseniz vücuda etkisi inanılmaz! İşte yoğurdun mucizevi faydaları...

içerdikleri mineraller sayesinde sağlığımıza birçok fayda sağlarlar. Zengin ve vitamin içeriği olan sağlığa ile ön plana çıkıyor. Türk mutfağında çok önemli bir yeri bulunan yoğurdu her yaştan insan rahatlıkla tüketebiliyor. Uzmanlar bağırsak sağlığı için en önemli besinlerin probiyotikler olduğunu sık sık dile getiriyor. Sadece bağırsak sağlığını olumlu etkilemekle kalmıyor, obeziteyi, kalp ve damar hastalıklarını önlüyor, kansere karşı vücut savunmasını güçlendiriyor... Sayısız faydası bulunan yoğurt hakkında bilmeniz gerekenleri Selahattin Dönmez yazdı. Peki nelerdir? İşte yoğurdun inanılmaz faydaları...

Her gün bir kase yoğurt yerseniz vücuda etkisi inanılmaz! İşte yoğurdun mucizevi faydaları...

günümüzde tüm dünyada sıklıkla tüketilen en popüler fermente süt ürünleri arasında yer alıyor. Yapısında kaliteli protein, karbonhidrat ve yağ bulunur, kuru madde içeriği yüksektir. Ayrıca kalsiyum, fosfor, B grubu vitaminler gibi çok değerli öğelerini içerir. Süt proteini olan kazein büyük bir moleküldür ve bağırsaktan emilimi zordur; yoğurt, peynir gibi fermente ürünlere dönüştüğünde ise kazein küçük parçalara ayrılır ve proteinin emilimi artar.

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Her gün bir kase yoğurt yerseniz vücuda etkisi inanılmaz! İşte yoğurdun mucizevi faydaları...

TAM YAĞLIYI TERCİH EDİN:

Yoğurtlar yağ oranlarına göre tam yağlı, yağlı, yarım yağlı, az yağlı ve yağsız olarak beş gruba ayrılır. Bazı araştırmalar doymuş yağ içeriği nedeniyle az yağlı veya yarım yağlı süt ürünleri tüketiminin daha sağlıklı olduğunu savunmaktadır. Ancak 2014 yılında Annals of Internal Medicine'da yayımlanan çok önemli çalışmaların derlemesi süt ürünlerinin içerisindeki doymuş yağın kalp sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturmadığını göstermiştir.

Her gün bir kase yoğurt yerseniz vücuda etkisi inanılmaz! İşte yoğurdun mucizevi faydaları...

Hatta yapılan son çalışmalar tam yağlı süt ürünlerinin yararlı yağ asitleri olan trans palmitoleik asit ve konjuge linoleik asitten zengin olması sayesinde kalp sağlığını koruyucu etkisinin arttığını göstermektedir.

Her gün bir kase yoğurt yerseniz vücuda etkisi inanılmaz! İşte yoğurdun mucizevi faydaları...

Ayrıca yağsız ve az yağlı yoğurtların üretiminde tat ve kıvamı artırmak için jelatin, gum ya da nişasta ve tatlandırıcı eklenebilmektedir. Bu nedenle maksimum yararlarından faydalanmak hem de lezzeti artırmak adına tam yağlı süt ürünlerini tercih etmelisiniz.

Her gün bir kase yoğurt yerseniz vücuda etkisi inanılmaz! İşte yoğurdun mucizevi faydaları...

KOYUN, MANDA, KEÇİ, İNEK... HEPSİ SAĞLIKLI:

Endüstriyel üretimde tat açısından en çok inek sütü tercih edilse de keçi, koyun ve mandanın sütünden de yapılabilmektedir. Ham madde olarak kullanılan bu sütler benzer bileşime sahiptir ve her birinden elde edilen yoğurt besinsel açıdan kıymetlidir. Aralarında bileşimi açısından küçük farklar bulunmaktadır; koyun sütünde sütün kalitesini artıran kuru madde miktarı diğerlerine kıyasla daha fazlayken, manda sütünde protein miktarı yüksek, inek sütünde ise yağ miktarı düşüktür.

Her gün bir kase yoğurt yerseniz vücuda etkisi inanılmaz! İşte yoğurdun mucizevi faydaları...

PROBiYOTİK OLMASA DA TÜKETİN

Probiyotikler sindirim sistemini olumlu etkileyen bakteri grubudur. Bir besinin olarak adlandırılabilmesi için ise üzerine yarar sağlayan canlı mikroorganizmaları yeterli miktarda içermesi gerekir. Marketlerde satılan pastörize/ uzun ömürlü yoğurtlar üretim aşamasında fermantasyonun ardından ısıl işleme maruz bırakılır. Böylece raf ömürleri 6-8 hafta ile 6-12 aya kadar uzatılır. Ancak ısıl işlem sonucunda yararlı bakterilerin enzimleri inaktive olur, canlı bakterilerin sayısı azalır ve probiyotik olarak adlandırılmak için yetersiz kalır.

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