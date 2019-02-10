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  • İncirin bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız! Günde 2 taneyi geçmeyin...

İncirin bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız! Günde 2 taneyi geçmeyin...

ve faydaları nelerdir? sorusu son günlerde en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. İşte kalsiyumun en çok bulunduğu gıdalar...

Giriş Tarihi: 10.02.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 16:36
İncirin bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız! Günde 2 taneyi geçmeyin...

Yapılan çalışmalarda kalsiyum ağırlıklı besinler tüketmek, zayıflamaya ve çeşitli kanser hastalıklarının önlenmesine yardımcı oluyor.

İncirin bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız! Günde 2 taneyi geçmeyin...

Kalsiyum takviyeleri dışında kalsiyumun bulunduğu besinleri tüketerek bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

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İncirin bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız! Günde 2 taneyi geçmeyin...

KALSİYUM EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

1- Kalsiyum içeren gıdaların az miktarda tüketilmesi
2- D vitamini yönünden eksik gıdalarla beslenmek
3- Çok fazla tuz tüketimi
4- Böbreklerde meydana gelen kronik hastalıklar
5- Magnezyum eksikliği
6- Kanser ve kortizon içeren ilaçlar kullanmak

İncirin bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız! Günde 2 taneyi geçmeyin...

YAŞ ARALIĞINA GÖRE GÜNDE NE KADAR KALSİYUM ALINMALIDIR?

Kalsiyum faydalı bir mineral olmasının yanında fazla alındığında sağlık açısından ciddi tehtid oluşturabilir. Bu nedenlerden dolayı sizlere yaş aralığına göre kalsiyum beslenme tablosunun nasıl olması gerektiğini açıklayacağız.

0-12 ay (sadece anne sütü ile beslenmemiş) 525mg
1-3 yıl 350mg
4-6 yıl 450mg
7-10 yıl 550 mg
11-18 yaş - erkekler 1000mg
11-18 yaş - kızlar 800mg
Yetişkinler (19+) 700mg
Hamile kadın 700mg
Emziren kadınlar 700 mg + 550 mg

İncirin bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız! Günde 2 taneyi geçmeyin...

Kalsiyum nelerde bulunur, ve faydaları nelerdir diyorsanız Dr. Muammer Yıldız sizler için cevapladı, işte ayrıntılar…

İncirin bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız! Günde 2 taneyi geçmeyin...

Çiğ Süt

1 bardak: 300 mg

İncirin bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız! Günde 2 taneyi geçmeyin...

Badem

1 avuç: 76 mg

Genel olarak, çiğ süt ve yeşil sebzelerde en yüksek miktarlarda kalsiyum besin kaynakları bulunur.

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