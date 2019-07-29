İri gözler tiroit hastalığı habercisi olabiliyor!

Sigara ve stres tetikliyor!

Tiroide bağlı göz hastalıkları, göz çukurluğu hastalıklarının yarısından fazlasını oluşturuyor. Toplumda zehirli guatr olarak da bilinen bu durumun sebebi tam olarak bilinmemekle beraber, başlangıçta gözlerin iri görülmesi en önemli belirtilerinden birini oluşturuyor. Görülme sıklığı kadınlarda erkeklere oranla 5 kat fazla. Hastalığın aktif ve inaktif olmak üzere iki evreden oluştuğunu belirten Prof. Dr. Müslime Akbaba "Aktif evrede erken dönemde hastalığın tanınması tedavinin daha başarılı olmasını sağlıyor. İnaktif evrede ise geri dönüşümü olmayan değişiklikler sadece cerrahi yöntemlerle düzeltilebiliyor" diyor. Tiroide bağlı göz hastalığında tiroit bozukluğunun yanı sıra sigara ve stresin de hastalığı tetikleyen en önemli sebepler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Müslime Akbaba "Gözün iri görünmesinin yanında göz kapaklarında şişlik, kızarıklık, gözde kanlanma, ağrı, itilme hissi, çift görme, görme bozukluğu başlıca belirtilerini oluşturur. Sabahları belirtiler daha belirgindir. Bu belirtilerden biri ya da birkaçı olan hastaların en kısa zamanda göz doktoruna gitmesi gerekir. Tiroit hastalığı tetiklediği için de hasta endokrin uzmanı ile birlikte takip edilmelidir" diyor.

