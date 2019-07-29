İri gözler tiroit hastalığı habercisi olabiliyor!

Göz kapaklarında şişlik, kızarıklık, gözde kanlanma gibi şikayetlere neden olan tiroide bağlı göz hastalığı başlangıçta ise iri gözlerle kendini belli ediyor. Ancak iri gözler, özellikle de toplumumuzda güzelliğin de sembolü olarak görüldüğü için, iri gözlere sahip kişiler, bunun ciddi bir hastalığın belirtisi olabildiğini öğrendiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müslime Akbaba, iri gözlerin, tiroidin yanı sıra; göz arkasındaki tümörlerin de önemli bir belirtisi olabildiğini belirterek, bu hastalıkların tanı ve tedavisinde geç kalınması durumunda ileride düzeltilmesi zor olacak görme ve şekil bozukluğu gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınabileceğini söylüyor. Tiroide bağlı göz hastalığının her yaşta kapıyı çalmakla birlikte en sık 40'lı yaşlarda ortaya çıktığını kaydeden Prof. Dr. Müslime Akbaba "Tiroide bağlı göz hastalığı, gözün içinde bulunduğu çukurluğun en sık görülen hastalığı olup, tiroit bezinin bozukluğuna bağlı olarak gelişiyor. Tanı ve tedavide geç kalınması ise gözlerde ciddi hasara yol açabiliyor" diyor.