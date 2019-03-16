Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • İşte Bağırsak kanserinden koruyan mucizevi besinler!

İşte Bağırsak kanserinden koruyan mucizevi besinler!

Bağırsak kanserine yakalananların sayısı her yıl giderek artıyor. En yaygın türlerinin arasında bulunan bağırsak kanserinin en büyük etkeni ise yeme alışkanlıkları olarak gösteriliyor. Sağlıksız beslenmenin birçok hastalığın temelinde yattığını artık hepimiz biliyoruz. Uzmanlar tarafından yapılan çağrılara kulak vererek sağlıklı besinlerin değerini bilen bir toplum olma yolunda ilerliyoruz. Gün geçmiyor ki besinlerin şaşırtıcı özellikleri açığa çıkmasın. İşte araştırma sonuçlarıyla kanıtlanmış bağırsak kanserini önleyen mucizevi besinler ve ...

Giriş Tarihi: 16.03.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 12:21
İşte Bağırsak kanserinden koruyan mucizevi besinler!

Git gide artan hastalığından sonra uzmanlar yeni bir araştırmayı sonuçlandırdılar. Araştırmanın sonucunda sürekli yediğimiz ancak hatalı şekillerde tükettiğimiz bazı besinlerin bağırsak kanseri hücrelerini büyük ölçüde azalttığı ortaya çıktı.

İşte Bağırsak kanserinden koruyan mucizevi besinler!

Bir araştırmada, sarımsak, pırasa, frenk soğanı gibi allium sebzelerinin riskini önemli ölçüde azalttığı iddia ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşte Bağırsak kanserinden koruyan mucizevi besinler!

Her yıl olanların sayısı giderek artıyor. Doktorlar bu riskini azaltmak için günde bir küçük soğan tüketmenin yeterli olabileceğini söylüyor.

İşte Bağırsak kanserinden koruyan mucizevi besinler!

Allium sebzelerdeki biyoaktif bileşiklerin daha önce meme ve prostat kanserine karşı koruduğu da araştırmalar tarafından gösterilmiştir.

İşte Bağırsak kanserinden koruyan mucizevi besinler!

En son çalışmanın kıdemli yazarı Shenyang'daki Çin Tıp Üniversitesi Birinci Hastanesinden Dr Zhi Li, "Allium sebzelerin miktarını arttırınca, hastalıktan da korunabilirsiniz." diyor.

İşte Bağırsak kanserinden koruyan mucizevi besinler!

Dr Li, pişirme yönteminin de büyük etkisi olduğunu belirtti.

İşte Bağırsak kanserinden koruyan mucizevi besinler!

Örneğin, soğanın kaynatılması kimyasalları azaltırken, taze sarımsakların dilimlenmesi ve ezilmesi yararlı olmuştur.

BİZE ULAŞIN