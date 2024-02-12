Kahvenize 3 damla ekleyin! Yağları parçalıyor metabolizmayı coşturuyor

LİMONLU KAHVE NEDİR?

Kahve ve limon hemen hemen her mutfakta bulunan iki ortak malzemedir. Dünya çapında en çok tüketilen içeceklerden biri olan kahve, kavrulmuş kahve çekirdeklerinin demlenmesiyle yapılır. Aslında yetişkinlerin yaklaşık %75'i her gün bu içeceği içtiğini bildiriyor ve esas olarak merkezi sinir sistemini uyaran, uyanıklığı ve ruh halini artıran kafein içeriği nedeniyle aranıyor.