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ine yol açan faktörler!

Giriş Tarihi: 23.08.2018 22:28 Güncelleme Tarihi: 23.08.2018 22:38
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ine yol açan faktörler!
Kalın bağırsak kanserine yol açan faktörler!

Doç. Dr. Fatih Oğuz Önder, i ve poliplerin erken dönemde hemen hiçbir belirti vermemesinden dolayı; genetik riski olmayanların en azından 50 yaşından sonra hiçbir şikayeti olmasa bile kolonoskopi yaptırmaları gerektiğini belirterek "Kalın bağırsak kanserinin gelişmeden önlenmesinde ve erken tanısında kolonoskopinin rolü büyüktür" ifadesini kullandı

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ine yol açan faktörler!
Kalın bağırsak kanserine yol açan faktörler!

Ülkemizde en sık görülen ler arasında üçüncü sırada yer alan (kolon) kanseri giderek yaygınlaşıyor.

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ine yol açan faktörler!
Kalın bağırsak kanserine yol açan faktörler!

Her 20-30 kişiden birinin yaşamının bir döneminde karşısına çıkan kolon ine; yanlış beslenme alışkanlıklarından alkol ve sigara kullanımına dek birçok faktör yol açıyor.

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ine yol açan faktörler!
Kalın bağırsak kanserine yol açan faktörler!

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Oğuz Önder, inin erken dönemde hemen hiçbir belirti vermemesinden dolayı; genetik riski olmayanların en azından 50 yaşından sonra hiçbir şikayeti olmasa bile kolonoskopi yaptırmaları gerektiğini belirtti.

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ine yol açan faktörler!
Kalın bağırsak kanserine yol açan faktörler!

Doç. Dr. Önder, kolon inin ileri aşamasında hastalarda kansızlık, tuvalette kan gelmesi, sümük benzeri akıntı, bağırsak alışkanlıklarında ishal veya kabızlık gibi değişme, karın ağrısı ve kilo kaybı gibi belirtilerin ortaya çıktığını kaydetti.

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ine yol açan faktörler!
Kalın bağırsak kanserine yol açan faktörler!

Peki kolon kanserine yol açan başlıca etkenler neler?

Doç. Dr. Fatih Oğuz Önder, e neden olan 7 etkeni anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

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ine yol açan faktörler!
Kalın bağırsak kanserine yol açan faktörler!

Peki kolon ine yol açan başlıca etkenler neler? Doç. Dr. Fatih Oğuz Önder, kansere neden olan 7 etkeni anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

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