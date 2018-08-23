Kalın bağırsak kanserine yol açan faktörler!

Doç. Dr. Fatih Oğuz Önder, kalın bağırsak kanseri ve poliplerin erken dönemde hemen hiçbir belirti vermemesinden dolayı; genetik riski olmayanların en azından 50 yaşından sonra hiçbir şikayeti olmasa bile kolonoskopi yaptırmaları gerektiğini belirterek 'Kalın bağırsak kanserinin gelişmeden önlenmesinde ve erken tanısında kolonoskopinin rolü büyüktür' ifadesini kullandı Ülkemizde en sık görülen kanserler arasında üçüncü sırada yer alan kalın bağırsak (kolon) kanseri giderek yaygınlaşıyor. Her 20-30 kişiden birinin yaşamının bir döneminde karşısına çıkan kolon kanserine; yanlış beslenme alışkanlıklarından alkol ve sigara kullanımına dek birçok faktör yol açıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Oğuz Önder, kalın bağırsak kanserinin erken dönemde hemen hiçbir belirti vermemesinden dolayı; genetik riski olmayanların en azından 50 yaşından sonra hiçbir şikayeti olmasa bile kolonoskopi yaptırmaları gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Önder, kolon kanserinin ileri aşamasında hastalarda kansızlık, tuvalette kan gelmesi, sümük benzeri akıntı, bağırsak alışkanlıklarında ishal veya kabızlık gibi değişme, karın ağrısı ve kilo kaybı gibi belirtilerin ortaya çıktığını kaydetti. Peki kolon kanserine yol açan başlıca etkenler neler? Doç. Dr. Fatih Oğuz Önder, kansere neden olan 7 etkeni anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Peki kolon kanserine yol açan başlıca etkenler neler? Doç. Dr. Fatih Oğuz Önder, kansere neden olan 7 etkeni anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.