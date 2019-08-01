Kalp hastaları dikkat! Sıcak hava ilaç dozunu da etkiliyor!

İlacınızın dozu için doktora başvurun

Aşırı sıcak ve nem vücut metabolizmasını etkilediği için ilaçların etkinliklerinde de farklılıklara yol açabiliyor. Sıcakların da etkisi ile genişleyen damarlar ve sıvı kayıpları tansiyonda düşme, kalp hızında artışa yol açıyor. Bu sebeple, aynı dozda alınan ilaçlar örneğin tansiyonda ve nabızda daha fazla düşmelere neden olabiliyor. Özellikle idrar söktürücü ilaçlar sıvı kaybını ve beraberinde sodyum, potasyum gibi mineral kaybını da artırdığından kişi sıcak çarpmasına çok daha fazla yatkın oluyor. Bu tür ilaçlarınızı mutlaka doktor kontrolünde kullanın; ilaçlarınızın dozunu da doktor nezaretinde yeniden ayarlanmasına özen gösterin.