Kalp hastaları dikkat! Sıcak hava ilaç dozunu da etkiliyor!

Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı, hazır gıdalar, sigara, stres derken kalp hastalarının sayısı son yıllarda hızla artıyor. Buna bir de aşırı sıcaklar eklendiğinde, tehlike daha da büyüyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Alper Özkan "Kalp hastalarının yazın dikkat etmesi gereken çok önemli kurallar var. Kan sulandırıcılardan idrar söktürücülere dek yaz mevsiminde ilaç dozlarının yeniden ayarlanması da o kurallardan biri" diyor. Doç. Dr. Alper Özkan, kalp hastalarına 6 yaz önerisini sıraladı, önemli uyarılarda bulundu.