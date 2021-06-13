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Haberler Galeri Kan pıhtılaşması böyle sinyal veriyor! 8 erken uyarısına dikkat
Giriş Tarihi: 13.06.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 08:59

Kan pıhtılaşması böyle sinyal veriyor! 8 erken uyarısına dikkat

Vücutta kan pıhtısı oluşmasından dolayı her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor. Özellikle sık görülen rahatsızlıklar arasında yer alan kan pıhtılaşması sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı gittikçe artıyor. Bunun nedeni ise geç fark edilmesi ya da hiç fark edilmemesi olarak biliniyor. Peki kan pıhtılaşması vücuda nasıl bir sinyal veriyor? İşte kan pıhtılaşmasının 8 erken sinyali...

Kan pıhtılaşması böyle sinyal veriyor! 8 erken uyarısına dikkat

Elbette alabileceğimiz önlemler var. Bunlardan ilki insanları bu ciddi sorun hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. Vücudunuz aslında size sinyalleri önceden veriyor. Sizin bunları farketmeniz ve doktora görünmeniz gerekiyor. Hasar alan kan damarları, kanın akmasını önlemek amacıyla belli bir noktada kanı yoğunlaştırarak pıhtılaşmaya neden olur. Kan, pıhtılaşan bölgeden ileriye gidemez. Kan pıhtılaşması genellikle kalp krizi ve kalp yetmezliğine neden olur.

Kan pıhtılaşması böyle sinyal veriyor! 8 erken uyarısına dikkat

Kan pıhtılaşmasını tek bir nedenle açıklamak veya tek bir hastalığa yormak mümkün değildir. Durum hastadan hastaya değişmektedir. Bizim yapabileceğimiz şey ise kan pıhtılaşmasının belirtilerini görmek ve acilen doktora görünmek. İşte o 8 belirti...

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Kan pıhtılaşması böyle sinyal veriyor! 8 erken uyarısına dikkat

BACAKTA ŞİŞLİK

Kan pıhtılaşmasının sık sık rastlandığı bölge bacaklardır. Bacağınızda oluşan pıhtılaşma nedeniyle kan akışınız sekteye uğrar. Şişmenin yanı sıra bacağınızda kırmızılık görülebilir.

Kan pıhtılaşması böyle sinyal veriyor! 8 erken uyarısına dikkat

BACAKTA ACI VEYA HASSASLIK

Derin ven trombozunun bu belirtisi de yine bacakta ve baldırda görülebilir. Bacağınıza dokunduğunuzda acı hissedebilirsiniz.

Kan pıhtılaşması böyle sinyal veriyor! 8 erken uyarısına dikkat

DAMARLARA PARALEL KIRMIZI ÇİZGİLER

Damarlarınıza paralel şekilde kırmızı çizgiler görüyorsanız bu da bir işarettir.

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