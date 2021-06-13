Giriş Tarihi: 13.06.2021 08:59Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 08:59
Kan pıhtılaşması böyle sinyal veriyor! 8 erken uyarısına dikkat
Vücutta kan pıhtısı oluşmasından dolayı her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor. Özellikle sık görülen rahatsızlıklar arasında yer alan kan pıhtılaşması sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı gittikçe artıyor. Bunun nedeni ise geç fark edilmesi ya da hiç fark edilmemesi olarak biliniyor. Peki kan pıhtılaşması vücuda nasıl bir sinyal veriyor? İşte kan pıhtılaşmasının 8 erken sinyali...