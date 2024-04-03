Giriş Tarihi: 03.04.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
09:48
Kanserin ilk belirtisi grip gibi ortaya çıkıyor! Eğer sabahları böyle hissediyorsanız
Kanser, vücutta oluşmaya başladığı ilk anda bazı sinyaller veriyor. Bu sinyaller büyük çoğunlukla griple karıştırıldığı için ihmal edildiğinde kanserin ileri evrelere ulaşarak tedavisinin güçleşmesine neden oluyor. Uzmanlar, asla ihmal edilmemesi gereken kanser belirtilerini sıraladı. İşte hissettiğiniz anda uzmana danışmanız gereken en önemli kanser belirtileri...