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Haberler Galeri Kanserin ilk belirtisi grip gibi ortaya çıkıyor! Eğer sabahları böyle hissediyorsanız
Giriş Tarihi: 03.04.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 09:48

Kanserin ilk belirtisi grip gibi ortaya çıkıyor! Eğer sabahları böyle hissediyorsanız

Kanser, vücutta oluşmaya başladığı ilk anda bazı sinyaller veriyor. Bu sinyaller büyük çoğunlukla griple karıştırıldığı için ihmal edildiğinde kanserin ileri evrelere ulaşarak tedavisinin güçleşmesine neden oluyor. Uzmanlar, asla ihmal edilmemesi gereken kanser belirtilerini sıraladı. İşte hissettiğiniz anda uzmana danışmanız gereken en önemli kanser belirtileri...

Kanserin ilk belirtisi grip gibi ortaya çıkıyor! Eğer sabahları böyle hissediyorsanız

En sık görülen kanserlerden biri olan akciğer kanseri, diğer kanser türlerine göre ölüm oranı yüksek bir kanser türüdür. Hastalığa yakalanan kişilerin %90'ının sigara kullandığı belirtiliyor. %10'luk kesimin ise bu hastalığı genetik olarak taşıdığı, çevresel etmenler sonucu hastalığın geliştiği belirtiliyor.

Kanserin ilk belirtisi grip gibi ortaya çıkıyor! Eğer sabahları böyle hissediyorsanız

Akciğer kanseri, vücutta oluştuğu ilk anda bazı belirtiler veriyor. Griple benzer özellikler gösteren akciğer kanseri bu nedenle çoğu zaman ihmal ediliyor. Geçer diye düşünülen sırt ağrıları, eklem ağrıları ve boğaz ağrıları aslında akciğer kanserinin en erken sinyalleri arasında yer alıyor.

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Kanserin ilk belirtisi grip gibi ortaya çıkıyor! Eğer sabahları böyle hissediyorsanız

Akciğer kanseri, birincil ve ikincil akciğer kanseri olarak ikiye ayrılıyor. Kanser, akciğerde oluştuysa birincil kanser deniyor eğer başka organlarda oluştuysa ve akciğere yayıldıysa ikincil akciğer kanseri deniyor.

Kanserin ilk belirtisi grip gibi ortaya çıkıyor! Eğer sabahları böyle hissediyorsanız

Akciğer kanserinde diğer kanser türleri gibi erken teşhis büyük önem taşıyor. Akciğer kanserinin ilk belirtileri arasında geçmeyen şiddetli öksürük, değişik renkli balgam ve eklem ağrıları kanser ihtimalini artırıyor.

Kanserin ilk belirtisi grip gibi ortaya çıkıyor! Eğer sabahları böyle hissediyorsanız

AKCİĞER KANSERİNİN İLK BELİRTİLERİ NELER?

Akciğer kanserinin ilk belirtileri arasında şiddetli öksürük yer alıyor.

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