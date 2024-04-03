Kanserin ilk belirtisi grip gibi ortaya çıkıyor! Eğer sabahları böyle hissediyorsanız

En sık görülen kanserlerden biri olan akciğer kanseri, diğer kanser türlerine göre ölüm oranı yüksek bir kanser türüdür. Hastalığa yakalanan kişilerin %90'ının sigara kullandığı belirtiliyor. %10'luk kesimin ise bu hastalığı genetik olarak taşıdığı, çevresel etmenler sonucu hastalığın geliştiği belirtiliyor.