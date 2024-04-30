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Giriş Tarihi: 30.04.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 15:00

Kanserin ilk belirtisini açıklandı! Teşhisten yıllar önce ortaya çıkıyor

Kanserin ilk belirtisi erken teşhisi kolaylaştırıyor ve hayat kurtarıyor. Uzmanlar, kanser teşhisinden yıllar önce ortaya çıkan en erken belirtileri sıraladı. Buna göre, griple ve alerjiyle karıştırılan kanser, ilk belirtilerinin oldukça hafif belirtiler olması nedeniyle ihmal ediliyor ve bu durum geç bir evrede teşhis edilmesine neden oluyor. İşte kanserin ilk belirtisi...

Kanserin ilk belirtisini açıklandı! Teşhisten yıllar önce ortaya çıkıyor

Akciğer kanseri, en sık görülen ikinci kanser türüdür. Akciğer kanserinin diğer kanser türlerine oranla daha ölümcül olmasının nedeni en büyük sebeplerinden biri sigara olmasıdır. Akciğer kanserine yakalananların %90'ının sigara kullandığı belirtiliyor.

Kanserin ilk belirtisini açıklandı! Teşhisten yıllar önce ortaya çıkıyor

Akciğer kanseri oluştuğu anda vücutta bazı sinyaller veriyor. Bu belirtiler bazı durumlarda alerjiyle veya griple karıştırıldığı için uzun süre ihmal ediliyor. Peki, akciğer kanseri vücutta oluşmaya başladığında hangi sinyalleri veriyor?

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Kanserin ilk belirtisini açıklandı! Teşhisten yıllar önce ortaya çıkıyor

Akciğer kanseri, hızla yayıldığı için ve agrasif bir kanser türü olduğu için hiçbir belirtinin ihmal edilmemesi gerekiyor. Erken evrede tespit edildiğinde gelişen teknoloji sayesinde büyük oranda iyileşme sağlanıyor.

Kanserin ilk belirtisini açıklandı! Teşhisten yıllar önce ortaya çıkıyor

Akciğer kanserinin en önemli sinyallerinin başında geçmeyen inatçı öksürük yer alıyor. Öksürük, balgamlıysa ve renk değişimine uğramışsa ihmal etmeden bir uzmana danışmak gerekiyor.

Kanserin ilk belirtisini açıklandı! Teşhisten yıllar önce ortaya çıkıyor

AKCİĞER KANSERİNİN İLK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Akciğer kanserinin ilk sinyallerinden biri şiddetli öksürüktür.

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