Giriş Tarihi: 30.04.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
15:00
Kanserin ilk belirtisini açıklandı! Teşhisten yıllar önce ortaya çıkıyor
Kanserin ilk belirtisi erken teşhisi kolaylaştırıyor ve hayat kurtarıyor. Uzmanlar, kanser teşhisinden yıllar önce ortaya çıkan en erken belirtileri sıraladı. Buna göre, griple ve alerjiyle karıştırılan kanser, ilk belirtilerinin oldukça hafif belirtiler olması nedeniyle ihmal ediliyor ve bu durum geç bir evrede teşhis edilmesine neden oluyor. İşte kanserin ilk belirtisi...