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  • Karaciğer kanseri karında şişlik ve ağrıyla geliyor! İşte karaciğer kanseri belirtileri

kanseri karında şişlik ve ağrıyla geliyor! İşte belirtileri

Ülkemizde B ve Hepatit C sık görülen bir sağlık sorunudur. Hepatit virüsünün varlığı, kanseri gelişimi için de çok önemli bir risk faktörü olarak değerlendirilir. Bu nedenle kanında virüs bulunan veya kronik karaciğer hastalığı olan herkesin, açısından risk altında olduğu için düzenli aralarla takip edilmeleri gerekmektedir. Karnınızın üst tarafında devam eden bir ağrıyla uyanıyor, karnınızın herhangi bir yerinde oluşan ağrılardan şikayet ediyor, çok az miktarda yemenize rağmen hemen doyuyorsanız ile karşı karşıya olabilirsiniz. Karaciğer kanserinin sinsi ilerleyen ve erken dönemde belirti vermeyen bir hastalık olduğuna dikkat çeken Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor.

Giriş Tarihi: 07.01.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 14:38
Karaciğer kanseri karında şişlik ve ağrıyla geliyor! İşte karaciğer kanseri belirtileri

Ülkemizde B ve Hepatit C sık görülen bir sağlık sorunudur. Hepatit virüsünün varlığı, kanseri gelişimi için de çok önemli bir risk faktörü olarak değerlendirilir. Bu nedenle kanında virüs bulunan veya kronik karaciğer hastalığı olan herkesin, açısından risk altında olduğu için düzenli aralarla takip edilmeleri gerekmektedir.

Karaciğer kanseri karında şişlik ve ağrıyla geliyor! İşte karaciğer kanseri belirtileri

Karnınızın üst tarafında devam eden bir ağrıyla uyanıyor, karnınızın herhangi bir yerinde oluşan ağrılardan şikayet ediyor, çok az miktarda yemenize rağmen hemen doyuyorsanız kanseri riski ile karşı karşıya olabilirsiniz. Karaciğer kanserinin sinsi ilerleyen ve erken dönemde belirti vermeyen bir hastalık olduğuna dikkat çeken Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor.

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Karaciğer kanseri karında şişlik ve ağrıyla geliyor! İşte karaciğer kanseri belirtileri

KARACİĞER KANSERİ NEDİR?

Karaciğerin kendi dokusundan meydana gelen kötü huylu tümörlerin yol açtığı ciddi bir sağlık problemi olan kanseri özellikle de B sorununun olduğu kişilerde yaygın olarak görülür. Gelişmiş ülkelerde nispeten daha az rastlanılan , erkeklerde kadınlara oranla daha sık gözlemlenir.

Karaciğer kanseri karında şişlik ve ağrıyla geliyor! İşte karaciğer kanseri belirtileri

kanserinin %90'ını karaciğerin fonksiyonel hücresi olan hepatositten kaynaklanan hepatoselüler karsinom oluşturur. Geriye kalan %10'luk dilim ise çoğunlukla karaciğer içindeki safra yollarından köken alan kolanjiyokarsinom adı verilen tümörler sebebiyle ortaya çıkar.

Karaciğer kanseri karında şişlik ve ağrıyla geliyor! İşte karaciğer kanseri belirtileri

KARACİĞER KANSERİ NEDEN OLUR?

kanserinin neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmese de bazı olguların etkili olduğu düşünülmektedir. Bu noktada en önemli faktör bazı virüslerinin sürekli devam etmesi durumunda yani kronik hale gelmesiyle meydana gelebilir.

Karaciğer kanseri karında şişlik ve ağrıyla geliyor! İşte karaciğer kanseri belirtileri

Bir diğer sebep ise DNA mutasyonlarıdır. Şöyle ki kanseri, karaciğer hücrelerinin DNA'sında meydana gelen mutasyonlar sebebiyle oluşur. Hücreler kontrolsüz şekilde büyüyerek tümöre dönüşebilir. Karaciğer kanserlerinde de belki de en büyük nedeni metastaz oluşturmaktadır. Yani başka bir organ ya da dokudaki kanserli hücrelerin karaciğere sıçramasıyla burada oluşabilir.

Karaciğer kanseri karında şişlik ve ağrıyla geliyor! İşte karaciğer kanseri belirtileri

KARACİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

kanseri erken dönemde fark edilebilir belirtiler göstermeyebilir. Bu sebeple siroz gibi yüksek riskli hastalarda erken teşhis için yakın takip çok önemlidir. En sık görülen belirtileri ise şu şekilde özetlemek mümkündür;

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