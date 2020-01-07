Karaciğer kanseri karında şişlik ve ağrıyla geliyor! İşte karaciğer kanseri belirtileri

Ülkemizde Hepatit B ve Hepatit C sık görülen bir sağlık sorunudur. Hepatit virüsünün varlığı, karaciğer kanseri gelişimi için de çok önemli bir risk faktörü olarak değerlendirilir. Bu nedenle kanında virüs bulunan veya kronik karaciğer hastalığı olan herkesin, karaciğer kanseri açısından risk altında olduğu için düzenli aralarla takip edilmeleri gerekmektedir. Karnınızın üst tarafında devam eden bir ağrıyla uyanıyor, karnınızın herhangi bir yerinde oluşan ağrılardan şikayet ediyor, çok az miktarda yemenize rağmen hemen doyuyorsanız karaciğer kanseri riski ile karşı karşıya olabilirsiniz. Karaciğer kanserinin sinsi ilerleyen ve erken dönemde belirti vermeyen bir hastalık olduğuna dikkat çeken Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor.