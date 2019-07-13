Karaciğer yağlanmasını önlemek için ne yapmak gerekir? İşte karaciğer yağlanmasını önleyen 10 önemli tavsiye

Göbeğinizdeki yağların artması aslında karaciğer ve pankreas yağlanmasının göstergesi olabilir. Karaciğerinde yağlanma olan birinin şeker metabolizması bozulmuş, insülin direnci gelişmiş demektir. Karaciğer yağlanması, obezite, tip 2 diyabet, kalp krizi ve felçler, kanserler ve diğer tüm kronik hastalıklara davetiyedir. Bu bir hastalık değildir, yanlış beslenme ve hayat tarzındaki yanlışlardan kaynaklanan geçici bir rahatsızlıktır. Karaciğer yağlanmasının ilacı yoktur, çaresi doğru beslenmedir. Peki karaciğer yağlanmasını önlemek için ne yapmalıyız? İşte Prof Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'dan karaciğer yağlanmasını önleyen 10 önemli tavsiye...