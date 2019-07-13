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  • Karaciğer yağlanmasını önlemek için ne yapmak gerekir? İşte karaciğer yağlanmasını önleyen 10 önemli tavsiye

için ne yapmak gerekir? İşte 10 önemli tavsiye

Göbeğinizdeki yağların artması aslında karaciğer ve pankreas yağlanmasının göstergesi olabilir. Karaciğerinde yağlanma olan birinin şeker metabolizması bozulmuş, insülin direnci gelişmiş demektir. , obezite, tip 2 diyabet, kalp krizi ve felçler, kanserler ve diğer tüm kronik hastalıklara davetiyedir. Bu bir hastalık değildir, yanlış beslenme ve hayat tarzındaki yanlışlardan kaynaklanan geçici bir rahatsızlıktır. Karaciğer yağlanmasının ilacı yoktur, çaresi doğru beslenmedir. Peki için ne yapmalıyız? İşte Prof Dr. 'dan 10 önemli tavsiye...

Giriş Tarihi: 13.07.2019 14:32 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 14:15
Karaciğer yağlanmasını önlemek için ne yapmak gerekir? İşte karaciğer yağlanmasını önleyen 10 önemli tavsiye

Göbeğinizdeki yağların artması aslında karaciğer ve pankreas yağlanmasının göstergesi olabilir. Karaciğerinde yağlanma olan birinin şeker metabolizması bozulmuş, insülin direnci gelişmiş demektir. , obezite, tip 2 diyabet, kalp krizi ve felçler, kanserler ve diğer tüm kronik hastalıklara davetiyedir. Bu bir hastalık değildir, yanlış beslenme ve hayat tarzındaki yanlışlardan kaynaklanan geçici bir rahatsızlıktır. Karaciğer yağlanmasının ilacı yoktur, çaresi doğru beslenmedir. Peki için ne yapmalıyız? İşte Prof Dr. 'dan 10 önemli tavsiye...

Karaciğer yağlanmasını önlemek için ne yapmak gerekir? İşte karaciğer yağlanmasını önleyen 10 önemli tavsiye

BİR: Tatlı meyvelerden uzak durun, günde 250 gramı geçmeyin

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Karaciğer yağlanmasını önlemek için ne yapmak gerekir? İşte karaciğer yağlanmasını önleyen 10 önemli tavsiye

İKİ: Her türlü şeker ve suni tatlandırıcı ilave edilmiş yiyecek ve içecekleri mutfağınıza sokmayın.

Karaciğer yağlanmasını önlemek için ne yapmak gerekir? İşte karaciğer yağlanmasını önleyen 10 önemli tavsiye

ÜÇ: Hazır gıdaların alayının adını bile ağzınıza almayın

Karaciğer yağlanmasını önlemek için ne yapmak gerekir? İşte karaciğer yağlanmasını önleyen 10 önemli tavsiye

DÖRT: Alkolün zerresi bile zararlıdır. Su, ayran, kefir, maden suyu için. Çay ve kahvede aşırıya kaçmayın, tabii ki şekersiz içilecek.

Karaciğer yağlanmasını önlemek için ne yapmak gerekir? İşte karaciğer yağlanmasını önleyen 10 önemli tavsiye

BEŞ: Olabildiğince hareketli olun, uzun süre oturur durumda kalmayın

Karaciğer yağlanmasını önlemek için ne yapmak gerekir? İşte karaciğer yağlanmasını önleyen 10 önemli tavsiye

ALTI: Masadan kemerinizi gevşeterek kalkmak zorunda kalmayın yani tıka basa yemeyin

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