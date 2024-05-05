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Giriş Tarihi: 05.05.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 10:08

Kemikleri adeta çelik gibi yapıyor! Günde 1 porsiyon tüketmeniz yeterli..

Kalsiyum eksikliği, insan sağlığını pek çok yönden etkileyebilen bir durumdur. Kemik sağlığından beyin fonksiyonlarına kadar bir dizi olumsuz sonuç doğurabilir. Bu durumun ciddi rahatsızlıklara yol açabileceği bilinmektedir. Kalsiyum içeren besinlerin önemi de bu noktada büyük bir öneme sahiptir. İşte kalsiyum eksikliğinin etkileri ve kalsiyum açısından en zengin besinler...

Kemikleri adeta çelik gibi yapıyor! Günde 1 porsiyon tüketmeniz yeterli..

KALSİYUM EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

Kalsiyum eksikliğinin temel nedenlerinden biri yeterli miktarda kalsiyum içeren gıdaların tüketilmemesidir. Bununla birlikte, kalsiyumun vücut tarafından emilimini sağlayan D vitamini eksikliği de bu duruma katkıda bulunabilir. Ayrıca, magnezyum eksikliği de kalsiyum eksikliğinin başlıca nedenlerindendir.

Kemikleri adeta çelik gibi yapıyor! Günde 1 porsiyon tüketmeniz yeterli..

Dolayısıyla, sağlıklı bir kemik ve vücut fonksiyonu için hem kalsiyum hem de D vitamini ve magnezyumun dengeli bir şekilde alınması önemlidir.

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Kemikleri adeta çelik gibi yapıyor! Günde 1 porsiyon tüketmeniz yeterli..

Kalsiyum eksikliğinin sebeplerinden biri, bazı ilaçların kullanımıdır. Bununla birlikte, yüksek miktarda sodyum (yani tuz) ve fosfor alımı da benzer bir etkiye sahiptir, kalsiyum eksikliğine yol açabilir. Kronik böbrek hastalıkları da vücuttaki kalsiyumun düzgün emilimini engelleyerek eksikliğe sebep olabilir. Dolayısıyla, ilaç kullanımı, beslenme alışkanlıkları ve bazı sağlık durumları, kalsiyum seviyelerini etkileyen faktörler arasındadır. Bu sebeplerin farkında olmak ve gerekli önlemleri almak, sağlıklı bir kalsiyum dengesi için önemlidir.

Kemikleri adeta çelik gibi yapıyor! Günde 1 porsiyon tüketmeniz yeterli..

Kalsiyum eksikliğine neden olabilecek diğer faktörler ise şöyledir;

  • Yaşlılık
  • Vejetaryen beslenme
  • Menopoz
  • Tiroid bezi hastalıkları
  • Pankreatit
Kemikleri adeta çelik gibi yapıyor! Günde 1 porsiyon tüketmeniz yeterli..

KALSİYUM EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ
KAS RAHATSIZLIKLARI

Kalsiyum eksikliği durumunda ilk belirtilerden biri kaslarda rahatsızlık olabilir. Özellikle parmak uçlarında ve dudaklarda uyuşma, karıncalanma gibi hisler meydana gelebilir. Ayrıca, aktif hareket sırasında kol ve bacaklarda ağrı, ellerde, ayaklarda ve ağız çevresinde uyuşma veya karıncalanma hissi de ortaya çıkabilir.

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