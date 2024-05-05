Giriş Tarihi: 05.05.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
10:08
Kemikleri adeta çelik gibi yapıyor! Günde 1 porsiyon tüketmeniz yeterli..
Kalsiyum eksikliği, insan sağlığını pek çok yönden etkileyebilen bir durumdur. Kemik sağlığından beyin fonksiyonlarına kadar bir dizi olumsuz sonuç doğurabilir. Bu durumun ciddi rahatsızlıklara yol açabileceği bilinmektedir. Kalsiyum içeren besinlerin önemi de bu noktada büyük bir öneme sahiptir. İşte kalsiyum eksikliğinin etkileri ve kalsiyum açısından en zengin besinler...