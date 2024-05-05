Kemikleri adeta çelik gibi yapıyor! Günde 1 porsiyon tüketmeniz yeterli..

Kalsiyum eksikliğinin sebeplerinden biri, bazı ilaçların kullanımıdır. Bununla birlikte, yüksek miktarda sodyum (yani tuz) ve fosfor alımı da benzer bir etkiye sahiptir, kalsiyum eksikliğine yol açabilir. Kronik böbrek hastalıkları da vücuttaki kalsiyumun düzgün emilimini engelleyerek eksikliğe sebep olabilir. Dolayısıyla, ilaç kullanımı, beslenme alışkanlıkları ve bazı sağlık durumları, kalsiyum seviyelerini etkileyen faktörler arasındadır. Bu sebeplerin farkında olmak ve gerekli önlemleri almak, sağlıklı bir kalsiyum dengesi için önemlidir.