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Kesin çözüm...Bu yöntemle diş taşlarından kurtulun!

Giriş Tarihi: 01.06.2018 17:04 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 16:00
Kesin çözüm...Bu yöntemle diş taşlarından kurtulun!

Dişlere, diş etlerine, diş dolgusuna ve diş protezlerine tutunan yapışkan ve yumuşak bakteri tabakasına diş plağı denir. Bu plaklar tükürüğümüzde bulunan mineraller ile birleşerek sertleşir ve tartar denilen tabakayı meydana getirirler.

Kesin çözüm...Bu yöntemle diş taşlarından kurtulun!

Diş tartarının diğer adı diş taşıdır. Dişlerde gıda kalıntısı birikmesi, bakteriler, genetik, diş ipi kullanmama, diş fırçalama alışkanlığı edinmeme gibi nedenlerden dolayı dişlerde zamanla tartar ve plak oluşumu gerçekleşir.

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Kesin çözüm...Bu yöntemle diş taşlarından kurtulun!

İşte diş tartarı, diş taşını temizlemek için doğal çözümler...

Kesin çözüm...Bu yöntemle diş taşlarından kurtulun!

CEVİZ

Malzemeler

40 gr ceviz kabuğu
1 su bardağı su

Ceviz kabuğu antibakteriyel özelliği sayesinde dişteki tartar ve plaktan kurtulmanın en etkili ve doğal yöntemidir. Ceviz kabuklarını bir bardak suyun içine koyup 20 dk kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Diş fırçanızı soğumuş olan bu suda 10 dakika bekletin. Bu suyla dişlerinizi fırçalayın. Günde 3 kez devam edin.

Kesin çözüm...Bu yöntemle diş taşlarından kurtulun!

KARBONAT

Malzemeler

1 tatlı kaşığı karbonat
1 tutam tuz
Diş fırçası

Karbonat antibakteriyel özelliği sayesinde plak ve tartarı yok eder, ayrıca dişlerin beyazlamasına da yardımcı olur. Antrasit içeriği ile ağız içi pH seviyesini dengeler. Tuz da antimikrobiyal madde olduğundan kısa sürede plak ve tartarlardan kurtulmanızı sağlar. Karbonat ve tuzu karıştırıp, diş fırçanızı ıslatıp bu karışıma batırın. Dişlerinizi nazikçe bu karışımla fırçalayın. Ardından ağzınızı suyla çalkalayıp tükürün. Bu yönteme gün aşırı yani birer gün ara verip devam edin.

Kesin çözüm...Bu yöntemle diş taşlarından kurtulun!

LİMON SUYU

Malzemeler

1 tatlı kaşığı limon suyu
Diş fırçası

Limon suyu asidik içeriği sayesinde antimikrobiyal özelliği gösterir. Plak ve tartarın çözülmesine ve nihayetinde yok edilmesine yardımcı olur. Dişlerinizi her zamanki gibi fırçalayın. Ardından diş fırçanızı yıkayın, limonlu suya daldırın. Bu su ile dişlerinizi ve diş etlerini hafifçe ovun. Bir dakika bekleyip suyla ağzınızı durulayın.

Kesin çözüm...Bu yöntemle diş taşlarından kurtulun!

ALOE VERA

Malzemeler

1 tatlı kaşığı aloe vera jeli
4 tatlı kaşığı bitkisel gliserin
4-5 yemek kaşığı karbonat
10 damla limon yağı
1 su bardağı su

Aloe vera bakterilerin ürettiği serbest radikalleri uzaklaştırarak dişlerin ve diş etlerinin iyileşmesini sağlayabilen yararlı antioksidanlar içerirç Limon esansiyel yağı plak ve tartar neden bakterilerden kurtulmak için kullanılabilecek harika bir antimikrobiyal maddedir.

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